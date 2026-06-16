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Tödliche Heuwendearbeiten: Landwirt verstirbt noch an Ort und Stelle
Heute kam es zu einem tragischen Unfall im Bezirk Spittal an der Drau. Ein Landwirt verstarb während er Heuwendearbeiten durchführte.
Am heutigen Dienstag führte ein 48-jähriger Landwirt auf einem steilen Wiesenhang gegen 14.20 Uhr Heuwendearbeiten mit seinem Motomäher in der Gemeinde Steinfeld (Bezirk Spittal/Drau) durch. Doch dann kam es zu einem schrecklichen Unglück.
Reanimation blieb erfolglos
Denn laut polizeilicher Ermittlung dürfte der 48-jährige im steilen Gelände gestürzt und vom Motormäher überrollt worden sein, berichtet die Polizeiinspektion Steinfeld. „Trotz der rasch eingeleiteten Reanimation verstarb er noch an der Unfallstelle“, heißt es abschließend.
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