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/ ©pixabay.com
Symbolfoto von 5min.at: Mäharbeiten mit einem Rasentraktor.
Heute starb ein Kärntner Landwirt nachdem er von seinem Motormäher überrollt wurde.
Spittal an der Drau
16/06/2026
Tragödie am Feld

Tödliche Heuwendearbeiten: Landwirt verstirbt noch an Ort und Stelle

Heute kam es zu einem tragischen Unfall im Bezirk Spittal an der Drau. Ein Landwirt verstarb während er Heuwendearbeiten durchführte.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Am heutigen Dienstag führte ein 48-jähriger Landwirt auf einem steilen Wiesenhang gegen 14.20 Uhr Heuwendearbeiten mit seinem Motomäher in der Gemeinde Steinfeld (Bezirk Spittal/Drau) durch. Doch dann kam es zu einem schrecklichen Unglück.

Reanimation blieb erfolglos

Denn laut polizeilicher Ermittlung dürfte der 48-jährige im steilen Gelände gestürzt und vom Motormäher überrollt worden sein, berichtet die Polizeiinspektion Steinfeld. „Trotz der rasch eingeleiteten Reanimation verstarb er noch an der Unfallstelle“, heißt es abschließend.

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