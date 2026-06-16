Sommerlicher Mittwoch in Kärnten und bis zu 30 Grad möglich

„Zwar ziehen mit Nordwestwind in der Höhe einige Wolken durch und am Nachmittag machen sich auch ein paar größere Quellwolken bemerkbar, lokale gewittrige Schauer später am Tag bilden sich aber voraussichtlich nur ganz vereinzelt“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Zwischen zehn und 14 Grad hat es noch in der Früh und am Nachmittag erreichen die Höchstwerte 25 bis 30 Grad.