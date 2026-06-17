Erste Wasserstoff-Busflotte Österreichs in Kärnten im Einsatz

Seit mehr als 6 Jahren läuft das Projekt DeCarB, um Kärnten zur Wasserstoff-Modellregion zu machen. Zu den Maßnahmen gehören eine Elektrolyseanlage in Arnoldstein, Betankungsinfrastruktur in Villach und wasserstoffbetriebe Busse.

„Es ist nicht übertrieben, zu sagen, dass das Projekt ‚DeCarB‘ eine Achterbahnfahrt war. Und es zeigt, dass man bei Innovationen auch den Mut haben muss, bei Rückschlägen nicht aufzugeben“, führte Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) am Montag im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung aus. Er zog gemeinsam mit den Projektpartnern Bilanz und zeichnete jene Persönlichkeiten aus, die mit ihrem Einsatz maßgeblich an der Umsetzung des Wasserstofftechnologie-Projekts beteiligt waren.

©LPD Kärnten/Handler Am Foto: Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig

Regionalverkehr um Villach vollständig dekarbonisiert

„Es freut mich, dass neben der Errichtung der Elektrolyseanlage in Arnoldstein und der Betankungsinfrastruktur in Villach nun mit Ende Mai alle Busse geliefert wurden und sukzessive planmäßig in den Regelbetrieb übernommen werden können“, so Schuschnig. 35 wasserstoffbetriebene Busse übernehmen künftig den Regionalverkehr rund um Villach und legen dabei jährlich etwa zwei Millionen Kilometer zurück. Durch diese vollständige Dekarbonisierung sinkt der Kraftstoffverbrauch um rund 700.000 Liter Diesel pro Jahr. Kärnten positioniert sich damit nicht nur als Standort für innovative Mobilitätslösungen, sondern auch als Forschungs- und Entwicklungsregion.

©LPD Kärnten/Handler Am Foto: Keynote-Speaker Peter Wiesinger von den Wiener Linien

Investitionen in den Standort

Außerdem sei das Projekt auch von großer wirtschaftlicher Bedeutung. „Es ist uns gelungen 28 Millionen Euro EU- und Bundesförderungen nach Kärnten zu holen. Insgesamt fließen bis 2034 rund 40 Millionen Euro in das Projekt“, stellt Schuschnig fest. Die Wasserstoffwirtschaft sei ein hochdynamischer Zukunftsbereich, der Mut, Risikobereitschaft und Durchhaltevermögen erfordere. „Umso wichtiger sind starke Partner, die bereit sind, neue Wege zu gehen. Mein aufrichtiger Dank gilt der Kelag, dem Postbus, Gutmann, Wolftank, dem Verkehrsverbund Kärnten und HyCentA für die gemeinsame Pionierarbeit. Ohne ihr Engagement wäre ein Projekt dieser Größenordnung nicht möglich gewesen“, so der Landesrat abschließend.

Ehrenurkunden des Landes Kärnten Im Rahmen der Veranstaltung wurden Ehrenurkunden des Landes Kärnten an jene Personen verliehen, die durch ihren Einsatz wesentlich zum Erfolg des Projekts beigetragen haben. Ehrenurkunden erhielten: Kelag: Christian Wallner

Horst van Nieuwenhuyse

Rudolf Wagner Österreichische Postbus AG: Philip Poller

Ewald Koller

Roland Schretthauser

Team der Postbus-Werkstatt Villach (stellvertretend: Alfred Loidl)

Team der Postbus-Verkehrsstelle Villach (stellvertretend: Jürgen Rohde) Gutmann GmbH / Wolftank-Gruppe: Alexander Scheiring

Clemens Lantschner

Markus Lechthaler HyCentA Research GmbH: Michael Richter

Martin Sagmeister Verkehrsverbund Kärnten: Gabriele Reichmann

Albert Kreiner