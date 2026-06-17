Rehe querten Fahrbahn: Auto kippte nach Kollision auf die Seite

Zu einem Wildunfall kam es am Mittwochmorgen auf der Flattnitzer Straße im Bezirk St. Veit an der Glan. Zwei Rehe querten plötzlich die Fahrbahn. Eine 39-jährige Autofahrerin konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch auf der Flattnitzer Straße.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch auf der Flattnitzer Straße.

Die 39-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen war am Mittwochmorgen auf der L63 Flattnitzer Straße unterwegs, als plötzlich zwei Rehe die Fahrbahn querten. „Es kam zu einer Kollision“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Weitensfeld. Die Lenkerin kam mit ihrem Wagen auf das Straßenbankett und geriet ins Schleudern.

Frau bei Wildunfall verletzt

Das Auto prallte in weiterer Folge frontal gegen die rechte Böschung und kippte auf die Seite. „Die Verletzte wurde nach Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus Friesach eingeliefert“, erklären die Polizisten. „Ein mit ihr durchgeführter Alkotest verlief negativ.“