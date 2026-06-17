SUP-Workouts und Co.: Land Kärnten bietet kostenlose Bewegungsangebote

Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit lädt Gesundheitslandesrätin Beate Prettner erneut zur aktiven Teilnahme an der Bewegungsinitiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ ein

Das ganze Jahr über stehen im ganzen Bundesland kostenlose Bewegungsangebote zur Verfügung, die Lust auf Sport in der Natur machen und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge leisten, teilt das Land Kärnten in einer Aussendung mit. Dieses Wochenende starten bereits die Stand-up-Paddle-Workouts.

Gratis SUP-Workouts an Kärntens Seen

An Kärntens schönsten Badeseen finden den Sommer über wieder die gratis SUP-Workouts mit professionellen Coaches statt, die sich ausdrücklich an Einsteiger ebenso wie an Geübte richten. Voraussetzung für die Teilnahme sind lediglich sichere Schwimmkenntnisse. Los geht es diesen Freitag, 19. Juni, um 17 Uhr und um 18.15 Uhr im Strandbad Maiernigg am Wörthersee. Am 20. Juni wird um 16 Uhr und 17.15 Uhr im Strandbad Saag das Stand-up-Paddle zur Workout-Plattform. Alle weiteren Termine findest immer aktuell auf der Website.

„Möglichst viele Menschen zu regelmäßiger Bewegung motivieren“

Prettner betont den präventiven Ansatz der Initiative: „Wir möchten mit ‚Gesundheit fördern, Kärnten bewegen‘ möglichst viele Menschen zu regelmäßiger Bewegung motivieren – niederschwellig, kostenlos und ohne Leistungsdruck. Stand-up-Paddling eignet sich dafür besonders gut, da es Kraft, Gleichgewicht und Ausdauer trainiert, gleichzeitig gelenkschonend ist und für alle Altersgruppen geeignet ist.“

Wanderungen und Radtouren im Sommer

Neben den SUP-Angeboten gibt es auch über den Sommer Wanderungen und Radtouren im Terminkalender. Am Samstag, 4. Juli, lädt „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ zum zweiten Großglockner Mountain Walk im Rahmen des Weltcup-Wochenendes im Berglauf (Großglockner Mountain Run) nach Heiligenblut. Alle Teilnehmer können zwischen zwei Strecken wählen: von Heiligenblut zum Glocknerhaus (8,5 Kilometer; 850 Höhenmeter) oder zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (13,3 Kilometer; 1.300 Höhenmeter). Auch gibt es ein Verpflegungssackerl, Labestationen, Wissenswertes von den Nationalpark-Ranger-Guides, eine Medaille und einen Shuttlebus zurück nach Heiligenblut, wird abschließend mitgeteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 14:58 Uhr aktualisiert