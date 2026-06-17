Gefahr beim Baden und für Tiere: Neozoen erobern Kärntens Seen

Kärntens Gewässer sind Heimat zahlreicher Tierarten, doch eingeschleppte Neozoen bringen die heimische Fauna zunehmend in Bedrängnis. Wie Untersuchungen des Instituts für Seenforschung zeigen, wurden im Wörthersee bereits 14, im Ossiacher See 13 und im Millstätter See 11 dieser fremden Arten nachgewiesen. „Diese Arten werden über Boote oder Wasservögel eingeschleppt und haben hierzulande meistens keine Feinde“, heißt im aktuellen Bericht.

In zehn Gewässern nachgewiesen

Besonders rasant breitet sich die Quaggamuschel aus, die im Gegensatz zur Zebramuschel auch tiefe Seebereiche besiedelt und bereits in zehn Kärntner Gewässern nachgeweisen wurde. Welche Folgen die Ausbreitung der Muschel tatsächlich hat, könne man erst in Jahren sagen, so die Experten. Die scharfkantigen Schalen der Quaggamuschel können aber jedenfalls im Badebetrieb zu Schnittverletzungen führen, heißt es in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“.

Gefährliche Krebspest

Während die Auswirkungen des im Ossiacher See und in der Drau nachgewiesenen Schlickkrebses und Dämonenshrimps noch unklar sind, bereiten der Kamberkrebs, der rote amerikanische Sumpfkrebs und der Signalkrebs bereits konkrete Sorgen, alle drei sind Überträger der gefährlichen Krebspest, heißt es im Medienbericht.