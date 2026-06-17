2 Millionen Aufrufe: Osttiroler Diakon erobert mit Ehe-Tipp das Internet

Bei einer Hochzeit in Lienz gab Diakon Michael Brugger dem Brautpaar einen weisen, aber direkten Rat mit auf den Weg. Ein kurzes Video davon ging auf Instagram viral und steht mittlerweile bei über 2 Millionen Aufrufen.

Ein ungewöhnlich ehrlicher Ratschlag zur Ehe hat einen Osttiroler Diakon zum Internet-Phänomen gemacht. Michael Brugger aus Lienz begeistert derzeit Millionen von Menschen auf der Social-Media-Plattform Instagram mit einer wunderbar unkonventionellen Hochzeitsansprache.

Drei Sätze für die Ewigkeit

Der deutsche Hochzeitsvideo-Kanal wedding_records hatte einen kurzen Ausschnitt der Predigt als Reel veröffentlicht. Darin verriet der Geistliche sein ganz persönliches Erfolgsrezept für eine glückliche Partnerschaft. Der Kern seiner Botschaft traf mitten ins Schwarze: „Z’ommholtn, durchholtn – und ah monchmol s’Maul holtn.“ Die charmant-direkte Ansage löste im Netz eine Lawine der Begeisterung aus. Mittlerweile verzeichnet der Clip weit über zwei Millionen Aufrufe und knapp 25.000 Likes. In den Kommentarspalten erntet der Osttiroler jede Menge Applaus für seine bodenständige Art. Ein User brachte es auf den Punkt: „Dieser Mann hat in drei Sätzen mehr Lebensweisheit geteilt als manches Buch.“

Augenzwinkern mit Tiefgang

Der virale Erfolg blieb auch dem Diakon selbst nicht verborgen. Brugger schaltete sich schließlich in den Kommentaren ein, um den kurzen Ausschnitt mit einer Prise Humor und dem nötigen Kontext zu versehen: „Zugegeben – ein bisschen derb und pointiert ausgedrückt hab‘ ich das schon… aber manchmal ist es in Beziehungen wichtig, dass etwas abkühlen kann. Dazu hab ich vorher schon ein paar Minuten differenzierter gepredigt“, schilderte er abschließend.