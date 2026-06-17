FH Kärnten: Kathrin Stainer-Hämmerle wird neue Rektorin

An der FH Kärnten, ab Herbst „Carinthian University of Applied Sciences“ steht ein Wechsel an der akademischen Spitze bevor. Die Politikwissenschaftlerin und Hochschulprofessorin Kathrin Stainer-Hämmerle wurde zur neuen Rektorin gewählt. Die Kärntner Landespolitik reagierte positiv auf das Wahlergebnis: Landeshauptmann Daniel Fellner und Bildungslandesrat Peter Reichmann gratulierten der neuen Führung herzlich und betonten die Bedeutung der Personalentscheidung für die Zukunft des Bundeslandes.

Neue Rollen vergeben

In einer gemeinsamen Stellungnahme erklärten Fellner und Reichmann: „Mit Kathrin Stainer-Hämmerle übernimmt eine erfahrene Hochschulprofessorin und anerkannte Politikwissenschaftlerin eine wichtige Führungsfunktion für den Bildungs- und Forschungsstandort Kärnten. Wir wünsche ihr für die kommenden Aufgaben viel Erfolg, Weitblick und eine glückliche Hand bei der Weiterentwicklung der CU – Carinthian University of Applied Sciences/Hochschule Kärnten“. Die personelle Neuaufstellung betrifft auch das weitere Führungsteam der Fachhochschule. Zur neuen stellvertretenden akademischen Leiterin wurde Ulla Birnbacher gewählt, der die Regierungsmitglieder ebenfalls ihre Glückwünsche übermittelten. Gleichzeitig sprachen Fellner und Reichmann dem bisherigen Rektor Peter Granig ihren Dank für dessen langjährigen Einsatz beim Aufbau der Hochschule aus.

„Freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“

Bildungslandesrat Reichmann hob zudem die Relevanz der Institution für die Wirtschaft und die Ausbildung von Fachkräften hervor: „Die Fachhochschule leistet einen wesentlichen Beitrag zur Zukunft Kärntens. Umso wichtiger ist eine starke und engagierte Führung, die neue Impulse setzt und Bewährtes weiterführt.“ Für die Zukunft setzt das Land auf eine Fortführung der bewährten Partnerschaft. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, so Fellner und Reichmann abschließend.