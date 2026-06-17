Vor den Abschlussprüfung: Brand in Schule sorgte für Feuerwehreinsatz

Ein Brand im Bereich einer elektrischen Anlage hat am Mittwochmorgen zu einem Feuerwehreinsatz an der Landeshotelfachschule Kaiserhof in Meran geführt.

Ein Brand im Gebäudekomplex einer Landeshotelfachschule in Meran (Südtirol) hat am Mittwochmorgen für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie aus einem Bericht von „Südtirol News“ hervorgeht, wurden die Freiwillige Feuerwehr Meran sowie die Wehren aus Gratsch und Untermais um 7.51 Uhr alarmiert, nachdem im Bereich einer elektrischen Anlage ein Feuer ausgebrochen war.

Feuer schnell unter Kontrolle gebracht

Bereits während der Anfahrt war eine erhebliche Rauchentwicklung sichtbar. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Brand zu einer dichten Verrauchung der schuleigenen Turnhalle sowie von angrenzenden Teilen des Gebäudes in der Freiheitsstraße geführt hatte. Für die Brandbekämpfung und die Erkundung der Lage rückten sofort mehrere Atemschutztrupps in das Gebäude vor. Es gelang ihnen, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäudebereiche abzuwenden.

Einen Tag vor der Matura

Der Vorfall ereignete sich zudem einen Tag vor den Matura-Prüfungen. Glücklicherweise kamen bei dem Vorfall keine Personen zu Schade, und es wurden keine Rauchgasvergiftungen gemeldet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 18:16 Uhr aktualisiert