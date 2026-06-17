Kabelbrand bei Möbelfabrik alarmierte Einsatzkräfte in Kärnten

Am Mittwoch gegen 13 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof zu einem Brandmeldealarm bei einer Möbelfabrik in Sittersdorf alarmiert.

Ein Defekt an einer PV-Anlage rief am Mittwochmittag die Feuerwehr auf den Plan.

Ein Defekt an einer PV-Anlage rief am Mittwochmittag die Feuerwehr auf den Plan.

Nach dem Eintreffen am Einsatzort wurde der betroffene Bereich kontrolliert und die Ursache für die Auslösung der Brandmeldeanlage erkundet. Dabei stellte sich heraus, dass ein angeschmortes Kabel bei der PV-Anlage zu einer Rauchentwicklung geführt hatte, wodurch die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde.

Angeschmortes Kabel als Ursache

„Der betroffene Bereich wurde kontrolliert und gesichert. Nach Abschluss der Maßnahmen und dem Zurückstellen der Brandmeldeanlage konnten wir wieder ins Rüsthaus einrücken“, erklärten die Einsatzkräfte in den Sozialen Medien.