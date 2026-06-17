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/ ©Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof
Das Bild auf www.5min.at zeigt die Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof.
Ein Defekt an einer PV-Anlage rief am Mittwochmittag die Feuerwehr auf den Plan.
Miklauzhof
17/06/2026
Brand in Kärnten

Kabelbrand bei Möbelfabrik alarmierte Einsatzkräfte in Kärnten

Am Mittwoch gegen 13 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof zu einem Brandmeldealarm bei einer Möbelfabrik in Sittersdorf alarmiert.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Nach dem Eintreffen am Einsatzort wurde der betroffene Bereich kontrolliert und die Ursache für die Auslösung der Brandmeldeanlage erkundet. Dabei stellte sich heraus, dass ein angeschmortes Kabel bei der PV-Anlage zu einer Rauchentwicklung geführt hatte, wodurch die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde.

Angeschmortes Kabel als Ursache

„Der betroffene Bereich wurde kontrolliert und gesichert. Nach Abschluss der Maßnahmen und dem Zurückstellen der Brandmeldeanlage konnten wir wieder ins Rüsthaus einrücken“, erklärten die Einsatzkräfte in den Sozialen Medien.

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