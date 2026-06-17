Beim Einfädeln übersehen: 19-Jährige nach Unfall mit Lkw im Krankenhaus

Auf der B 100 kam es zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Mofa. Eine 19-Jährige stürzte und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 15:18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 100 in Fahrtrichtung Lienz. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Georgien kam vom Autobahnzubringer Lendorf und bog auf die Bundesstraße ein. Zur selben Zeit war dort eine 19-jährige Mofafahrerin aus dem Bezirk Spittal/Drau in dieselbe Richtung unterwegs.

Jugendliche wurde verletzt

Beim Einfädeln auf die B 100 übersah der Lkw-Lenker mutmaßlich die junge Frau, woraufhin es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß verlor die 19-Jährige die Kontrolle über ihr Mofa und stürzte. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die Jugendliche mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. Die bei beiden Unfallbeteiligten durchgeführten Atemalkoholtests fielen negativ aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 19:19 Uhr aktualisiert