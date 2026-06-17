Trattlerhof-Golfturnier: Promis sammeln Spenden für Kinderheim

Sport, Kulinarik und der Einsatz für den guten Zweck standen im Mittelpunkt des 15. Trattlerhof Charity Wein und Golf Turniers in Bad Kleinkirchheim. Im Zentrum stand die Unterstützung für das SOS-Kinderdorf Moosburg.

Das Golfturnier beim Trattlerhof stand ganz im Zeichen von Sport, Kulinarik und dem guten Zweck.

Das Golfturnier beim Trattlerhof stand ganz im Zeichen von Sport, Kulinarik und dem guten Zweck.

Unter besten Bedingungen genossen die Golfer einen sportlichen Tag auf dem Grün. Ein besonderes Highlight des Turniers war die Teilnahme von Skilegende Franz Klammer, der der Veranstaltung besonderen Glanz verlieh.

Besondere Gäste und Charity-Auktion

In der „Trattlers Einkehr“ fand die feierliche Siegerehrung des 15. Charity Wein und Golf Turniers statt. Zahlreiche Teilnehmer ließen die erfolgreiche Veranstaltung bei einem exquisiten Degustationsmenü in gemütlicher Atmosphäre ausklingen. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Wein- und Raritätenauktion, deren Erlös dem SOS-Kinderdorf Moosburg zugute kam. Die Kombination aus Sport, Kulinarik und sozialem Einsatz machte die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis und setzte ein Zeichen für Solidarität. Mit dabei Skilegende Franz Klammer, Medizinerin Tanja Tschöscher, Marketingprofi Gerhard Brüggler, Notar Dieter Wallner, Winzer Michael und Sisi Hudelist, Malermeister Hannes Scarsini, Mediziner Werner Arthofer.

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