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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Gewitter in Kärnten
Am größten ist die Gewittergefahr im Gebirge.
Kärnten
17/06/2026
Wetterprognose

30 Grad und kräftige Gewitter: So gestaltet sich der Donnerstag in Kärnten

Der Sommer läuft in Kärnten zur Hochform auf, bringt allerdings neben warmen Temperaturen auch das typische Risiko für sommerliche Unwetter mit sich.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)
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Am Donnerstag erwartet die Kärntnerinnen und Kärntner zunächst sonniges und zunehmend heißes Sommerwetter, bei dem die Temperaturen auf bis zu 30 Grad ansteigen. Perfektes Badewetter also, zumindest für die erste Tageshälfte.

Quellwolken am Nachmittag

Im Laufe des Nachmittags ändert sich die Wetterlage jedoch leicht. Über den Bergen bilden sich einige mächtige Quellwolken, aus denen sich in weiterer Folge einzelne lokale, aber teils kräftige Wärmegewitter entwickeln können. Ein regionaler Schwerpunkt zeichnet sich dabei bereits ab: „Am größten ist die Gewittergefahr voraussichtlich in den Gurktaler Alpen“, wissen die Experten der GeoSphere Austria. Wer am Nachmittag Outdoor-Aktivitäten oder Bergtouren geplant hat, sollte den Himmel im Auge behalten und die aktuelle Wetterentwicklung aufmerksam verfolgen.

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