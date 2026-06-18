Charity-Weinverkostung: Das war der Abschluss der Trattlerhof-Golfwoche

Bei der Weinverkostung für den guten Zweck wurden erlesene Weine aus verschiedenen Weinregionen, darunter auch ausgezeichnete Kärntner Weine vom Weingut Hudelist, die bei den Gästen großen Anklang fanden. Die Verkostung bot die Gelegenheit, edle Tropfen kennenzulernen, interessante Gespräche zu führen und die erfolgreiche Golfwoche gemeinsam ausklingen zu lassen.

Die besten Bilder der Veranstaltung