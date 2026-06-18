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Das Bild auf 5min.at zeigt die Besucher bei der Weinverkostung am Trattlerhof.
So schön war die Charity-Weinverkostung am Trattlerhof nach einer gelungenen Golfwoche.
Bad Kleinkirchheim
18/06/2026
Bildergalerie

Charity-Weinverkostung: Das war der Abschluss der Trattlerhof-Golfwoche

Die Charity-Weinverkostung am Trattlerhof bildete den stimmungsvollen Abschluss der Golfwoche. Hier kommst du zur Bildergalerie.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)
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Bei der Weinverkostung für den guten Zweck wurden erlesene Weine aus verschiedenen Weinregionen, darunter auch ausgezeichnete Kärntner Weine vom Weingut Hudelist, die bei den Gästen großen Anklang fanden. Die Verkostung bot die Gelegenheit, edle Tropfen kennenzulernen, interessante Gespräche zu führen und die erfolgreiche Golfwoche gemeinsam ausklingen zu lassen.

Die besten Bilder der Veranstaltung

Das Bild auf 5min.at zeigt die Besucher bei der Weinverkostung am Trattlerhof.
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Die Charity-Weinverkostung am Trattlerhof bildete den stimmungsvollen Abschluss der Golfwoche.
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