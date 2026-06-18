Heftige Gewitter drohen: Karte zeigt, wo es in Kärnten kracht

Es wird ungemütlich! Dunkle Gewitterwolken ziehen am Nachmittag in Kärnten auf. Lokal ist mit heftigen Sturmböen, Hagel sowie Starkregen zu rechnen.

„Am Donnerstag können sich in labil-geschichteter Luft lokale Wärmegewitter ausbilden“, kündigen die Experten der Geosphere Austria an. Im Laufe des Nachmittags bilden sich über den Bergen mächtige Wolkentürme. In der Folge ist mit heftigen Sturmböen, Hagel sowie Starkregen zu rechnen. Besonders betroffen ist der Raum zwischen den Gurktaler Alpen, der Saualm und der Koralpe. Gewarnt wird vor überfluteten Straßen und Kellern sowie herumwirbelnden Gegenständen aufgrund des Windes.

©Geosphere Austria Eine Karte der Geosphere Austria zeigt, wo am Donnerstag heftige Wärmegewitter drohen.

Was macht dir bei solchen Sommergewittern am meisten Sorgen? Der Hagel: Ich habe Angst um mein Auto, die Pflanzen oder das Dach. Der Starkregen: Hoffentlich bleibt der Keller trocken und die Straßen frei. Der Sturm: Wegen umstürzender Bäume oder herumfliegender Gegenstände. Nichts davon: Ich mag Gewitter eigentlich ganz gerne und bleibe einfach drinnen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Wetterdienste warnen vor Wärmegewittern in Kärnten

Auch David Kaufmann von Tauernwetter erklärt, dass sich am Nachmittag im Bereich der Nockberge, in Mittelkärnten und an der Koralpe einzelne Regenschauer und Gewitter entwickeln können. Ein Blick auf die Vorhersage der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) zeigt ein ähnliches Bild. Wärmegewitter sind laut den Meteorologen „vor allem über den südlichen Gebirgsgruppen ein Thema“. Diese können mitunter kräftig ausfallen.