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/ ©Fotomontage: Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau, die erhitzt ist, und ein Thermometer.
Am Wochenende wird es in Kärnten brütend heiß.
Kärnten
18/06/2026
Starke Belastung

Bis zu 35 Grad am Wochenende: Hitzeschutzplan aktiviert

Zum ersten Mal in diesem Sommer ist am Donnerstag der Kärntner Hitzeschutzplan aktiviert worden. Temperaturen bis zu 35 Grad werden am Wochenende erwartet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(180 Wörter)
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Kärnten steht die erste Hitzewelle des Jahres bevor. Laut einer aktuellen Prognose der GeoSphere Austria werden am Wochenende Höchstwerte von bis zu 35 Grad erwartet. 5 Minuten berichtete. Infolgedessen wurde nun eine Hitzeschutzwarnung ausgesprochen. „Hitze stellt eine ernstzunehmende gesundheitliche Belastung dar – vor allem für ältere Menschen, Kinder, chronisch Kranke sowie pflege- und betreuungsbedürftige Personen“, betont Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ).

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landesrätin Beate Prettner.
©Büro Beate Prettner
Am Foto: Gesundheitslandesrätin Beate Prettner

Kärnten aktiviert Hitzeschutzplan

„Gerade bei anhaltenden Hitzeperioden braucht es Aufmerksamkeit, Vorbereitung und klare Abläufe in den Einrichtungen“, so Prettner weiter. Gesundheits-, Pflege-, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen seien bereits über empfohlene Schutzmaßnahmen informiert worden. Schon am heutigen Donnerstag steigt die Wärmebelastung spürbar an. Am Freitag werden in den Niederungen Temperaturen bis zu 33 Grad erwartet.

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Auch die Nacht bringt kaum Entlastung

Besonders in den Städten sinken die Temperaturen in den nächtlichen Stunden selten unter die 20-Grad-Marke, was den erholsamen Schlaf spürbar stört. Zwar sind lokale Wärmegewitter möglich, diese sorgen jedoch nur vereinzelt und für kurze Zeit für eine leichte Abkühlung.

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