76 Jahre und kein bisschen müde: Klagenfurter Bauträger-Legende packt immer noch an

Andere genießen die Pension, Axel Madile baut weiter. Mit 76 Jahren steht der Klagenfurter Unternehmer hinter einem 40-Millionen-Euro-Projekt und blickt auf eine Familiengeschichte bis ins Jahr 1882 zurück.

Wer mit 76 Jahren an den Ruhestand denkt, hat die Rechnung ohne DI Axel Madile gemacht. Während andere in diesem Alter den Garten pflegen oder die Pension genießen, lenkt der Klagenfurter Diplomingenieur nach wie vor die Geschicke eines der traditionsreichsten Bauunternehmen des Landes. Aktuell stampft er gemeinsam mit Partner Johannes Striedinger das 40-Millionen-Projekt „Quartier St. Martin“ aus dem Boden. Was treibt einen Mann an, der die Baubranche im Blut hat und dessen Familiengeschichte bis in die k.u.k. Monarchie zurückreicht?

©Thomas Hude Mit Partner Johannes Striedinger gibt der 76-Jährige bei einem 40 Millionen Projekt in Klagenfurt Vollgas.

Schon für den Kaiser gebaut

Wenn Axel Madile über seine Arbeit spricht, leuchten seine Augen. Für ihn ist das Bauen kein Job, sondern eine generationenübergreifende Verpflichtung. „Unsere Firma wurde bereits im Jahr 1882 von meinem Urgroßvater gegründet“, erzählt er stolz. Damals lag der Ursprung noch im heute slowenischen Bleiburg (Pliberk), von wo aus das Unternehmen einen rasanten Aufstieg hinlegte. Zum Ende der Monarchie war die Firma Madile so groß, dass sie bedeutende Sicherheitsbauten für das Heer des damaligen Kaiserreichs errichtete, um Angriffe von Gegnern abzuwehren. „Das alles lief unter strengster Geheimhaltung. Mein Urgroßvater genoss großes Vertrauen und hat damals sehr viele Schutzbauten für die k.u.k. Monarchie übernommen und erstellt“, gewährt Madile einen Einblick in die Firmenchronik.

Der Weg nach Klagenfurt und der Sprung zum Bauträger

Rund zehn Jahre später, um 1890, wurde schließlich die Filiale in Klagenfurt gegründet. Axel Madile selbst wuchs in dieser Baudynamik auf, ging aber zunächst eigene Wege. Nach dem Studium und ersten Praxisjahren arbeitete er unter anderem in Wien bei einem großen Bauunternehmen an den Gebäuden für die UNO jenseits der Donau mit. Doch die Heimat rief: „Im Jahr 1979 bat mich mein Vater, zurück in die Firma zu kommen, und holte mich als Mitgeschäftsführer an Bord.“ Damals agierte das Unternehmen rein als klassische Baufirma. Das änderte sich 1984, als Axel Madile einen entscheidenden strategischen Schritt wagte. Er gründete die Madile Wohnbau und stieg damit erfolgreich in das Bauträgergeschäft ein. Ihr erstes großes Projekt realisierten sie in der St. Veiter Straße/Kempfstraße in Klagenfurt.

©Thomas Hude Axel Madile (rechts) und Maximilian Madile führen das Familienimperium

Vier Generationen unter einem Dach

Das Bauen liegt der Familie Madile einfach im Blut. Seit dem Kauf eines geschichtsträchtigen Grundstücks am Krumpendorfer Vogelberg – kurz vor der Jahrtausendwende – lebt die Familie dort mittlerweile in der vierten Generation. „Das Grundstück hat mein Vater damals einem Baron oder Admiral abgekauft“, erinnert sich Madile. Heute ist das Areal aufgeteilt, auch seine Nichte besitzt einen Teil davon. Nach dem jüngsten Verlust seiner Mutter gilt es nun, diesen Familiensitz gemeinsam weiter zu bewirtschaften. Und auch die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern: Seine beiden Söhne sind ebenfalls in der Baubranche tätig. „Die Steine für die Fortführung des Unternehmens sind von mir gelegt. Ich hoffe sehr, dass sie von meinen Söhnen aufgenommen werden“, schmunzelt der Seniorchef.

Die Highlights einer langen Karriere

Fragt man den 76-Jährigen nach den schönsten Momenten seines Unternehmerlebens, muss er nicht lange überlegen. Es sind die bleibenden Werte, die ihn erfüllen.

„Was mir unheimlich viel Kraft gibt, sind die schönen Projekte, die wir im Laufe der Jahrzehnte realisiert haben. Allen voran der Lamplhof direkt am See, unterhalb des Golfplatzes in Dellach. Das ist architektonisch ein wunderschönes Projekt, das für mich immer ein echtes Highlight bleiben wird“, schwärmt Madile.

Auch sein allererstes Bauträgerprojekt in Klagenfurt erfüllt ihn heute noch mit Stolz, denn dort hat alles begonnen. Das aktuelle Großprojekt „Quartier St. Martin“ sieht er nun als einen ganz besonderen Meilenstein: „Nach dem Lamplhof möchte ich hier noch einmal ein echtes Highlight setzen – quasi als krönenden Abschluss meiner funktionalen Karriere. Dieses Projekt bedeutet mir sehr viel, weil es auf einer völlig neuen Idee basiert, gemeinsam etwas Großes zu schaffen.“

Drei Ehefrauen und die Liebe zu den Hotels

Wer glaubt, Axel Madile verbringe seine Freizeit nur auf Baustellen, irrt. Seit acht Jahren ist er mit seiner Frau verheiratet. „Ich war in meinem Leben mit mehreren Frauen verheiratet“, gesteht er mit einem Augenzwinkern. Das ist jetzt meine dritte Ehe – und es wird garantiert auch meine letzte sein! Ich genieße die Zeit mit meiner Frau sehr.“ Gemeinsam betreiben sie das von Madile erbaute Aparthotel „Legendär“ in Steindorf am Ossiacher See. „Das ist ebenfalls ein Projekt, das mir extrem am Herzen liegt. Ich liebe es einfach, die Leute und die Gäste dort zu besuchen. Meine Frau macht das großartig.“

©Thomas Hude Madile: „Habe mich vom großen Immobilienboom nie blenden lassen!“

Ein flammendes Plädoyer gegen den „Billig-Wahn“

Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung blickt Axel Madile durchaus kritisch auf die aktuellen Entwicklungen am Immobilienmarkt und die Politik. Vom großen Immobilienboom vor rund zehn Jahren hat er sich nie blenden lassen.

„Ich war in meinem Ansatz immer eher defensiv statt offensiv. Ich habe mit dem Immobilienboom nie geliebäugelt, sondern bin bewusst konservativ geblieben. Viele dachten damals, man wird als Bauträger über Nacht schnell reich. Aber man muss einer kontinuierlichen, soliden Entwicklung den Vorzug geben.“

An die Politik und die Finanzmarktaufsicht (FMA) richtet der erfahrene Branchenkenner einen klaren Appell: Es nütze nichts, immer nur zu fordern, dass man „billiger bauen“ müsse. Viel wichtiger sei es, das gesamte Umfeld so zu gestalten, dass sich die Menschen überhaupt wieder Eigenheime finanzieren können. Die extrem strengen Kreditrichtlinien der FMA sieht er kritisch: „Die Banken haben ohnehin ein exzellentes, eigenes Risikomanagement. Große Kriminalfälle oder Pleiten wie jene rund um René Benko und die Signa-Gruppe wird man durch starre Regeln sowieso nie ganz verhindern können. Kriminelle Energie gab es leider immer schon in unserer Gesellschaft.“

Keine Sorge um die Zukunft

Für die Zukunft der Madile Wohnbau sorgt er sich jedenfalls nicht. Mit einem Lächeln blickt er voraus: „Unser Unternehmen wird es in dieser Struktur mit Sicherheit auch noch die nächsten 150 Jahre geben. Solange man mit Hausverstand, einer gesunden Portion Konservativismus und dem Blick für die Nachhaltigkeit arbeitet, ist mir um die Zukunft nicht bange.“