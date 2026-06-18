Vergiftete Gänsegeier nur ein Kollateralschaden?

Im Falle der vergifteten Gänsegeier im Lesachtal gibt es neue Erkenntnisse und alles deutet daraufhin, was von Anfang an vermutet wurde: Das Gift wurde ausgelegt, um Wölfe zu töten.

Mehr als 40 Wölfe wurden in Kärnten schon aus auf fadenscheinigen Gründen getötet, kritisierten immer wieder Tierschützer. Das war den Gegnern der Wölfe wohl noch zu wenig, es wurde, um noch mehr zu töten, Gift ausgelegt – und Gänsegeier erwischt. Zumindest drei der verendeten Vögel hatten Fleisch vom Rotwild im Magen, berichten der WWF und BirdLife Österreich auf Basis neuer Analysen des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI).

©Michael Kurz | Der Fund von insgesamt sechs verendeten Gänsegeiern im Lesachtal hat für erhebliches Aufsehen gesorgt. ©Michael Kurz | Die Vögel starben an einer Vergiftung durch das Pestizid Carbofuran. ©Michael Kurz

Neue Spuren im Kärntner Giftfall

Genetisch untersucht wurden die Nahrungsreste in den Mägen der Gänsegeier. „Die neuen Erkenntnisse erhärten den Verdacht auf einen gezielten Giftanschlag gegen geschützte Wildtiere. Rotwild zählt zur Hauptbeute von Wölfen, die wiederholt Ziel von Vergiftungen gewesen sind. Daher liegt der Verdacht nahe, dass auch im Lesachtal Wölfe getroffen werden sollten“, sagt WWF-Expertin Christina Wolf-Petre. Historisch zählten Vergiftungen zu den Hauptursachen für die ursprüngliche Ausrottung des Wolfs in Österreich. Erst im April wurden in Italien zumindest 18 Wölfe mit dem EU-weit verbotenen Carbofuran vergiftet.

©WWF Österreich Am Foto: WWF-Expertin Christina Wolf-Petre

Kollateralschaden?

„Gänsegeier spüren Kadaver über große Distanzen auf und nutzen sie als Aasfresser. Ein gezielter Anschlag auf die Geier ist zwar nicht ausgeschlossen, aber bisher deutet vieles darauf hin, dass es sich um einen Kollateralschaden handelt, der in Kauf genommen wurde“, sagt Johannes Hohenegger, Greifvogelexperte bei BirdLife Österreich. Carbofuran ist ein hochgiftiges Nervengift und in der Europäischen Union seit 2008 verboten, wird aber bis heute immer wieder illegal eingesetzt. Bereits geringe Mengen können nicht nur für Wildtiere, sondern auch für Haustiere und Menschen gefährlich sein.

©Ralph Frank War ein Wolf das eigentliche Ziel?

Hinweise erbeten

Der WWF und BirdLife fordern daher mehr Ressourcen für die ermittelnden Behörden und eine konsequente Verfolgung von Wildtierkriminalität. „Für eine lückenlose Aufklärung sind Hinweise aus der Bevölkerung essenziell. Wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit Wildtierkriminalität macht oder Hinweise auf illegale Tötung geschützter Arten hat, wird gebeten, sich zu melden. Jede Information kann helfen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen“, ersucht BirdLife Österreich. In Kärnten geht indessen die Jagd auf Wölfe unvermindert weiter. Obwohl im Mai Jungtiere geboren wurden sind im Mölltal vom Jagdreferat des Landeshauptmann-Stellvertreters Martin Gruber (ÖVP) wieder Abschüsse verordnet worden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 11:22 Uhr aktualisiert