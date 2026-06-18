Nächste Sperre am Plöckenpass steht an

Kaum ist der Plöckenpass wieder geöffnet, steht bereits die nächste Einschränkung bevor. Autofahrer müssen sich auf nächtliche Sperren einstellen.

Erst am 22. Mai wurde der Plöckenpass nach fast zweieinhalb Jahren Sperre wieder für den Verkehr freigegeben. Doch nun wartet bereits die nächste Einschränkung auf Autofahrer: Von 22. bis 27. Juni wird die wichtige Verbindung zwischen Kärnten und Italien nachts komplett gesperrt. Wie der ÖAMTC informiert, sind von Montag, 22. Juni, bis Samstag, 27. Juni, jeweils zwischen 21.30 Uhr und 6 Uhr früh keine Fahrten über den Pass möglich. Grund sind abschließende Bauarbeiten entlang der Strecke.

Nach Felssturz fast 900 Tage gesperrt

Die Wiedereröffnung des Plöckenpasses im Mai hat sowohl auf österreichischer wie auch auf italienischer Seite für große Erleichterung gesorgt. Nach dem schweren Felssturz im Dezember 2023 war die Verbindung zwischen Kötschach-Mauthen und dem italienischen Paluzza in Friaul nämlich öfter gesperrt als befahrbar, unter anderem wegen wiederkehrender Steinschläge. Wirtschaft, Pendler und Tourismusbetriebe auf beiden Seiten der Grenze hatten die Folgen der Sperre deutlich zu spüren bekommen.

Auch tagsüber weiterhin Einschränkungen

Seit Ende Mai ist die Straße wieder befahrbar, allerdings nur eingeschränkt. Der Verkehr wird derzeit mittels Ampelanlage wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Bis voraussichtlich Ende Juli bleibt diese Regelung aufrecht, für Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen Gesamtgewicht bleibt der Plöckenpass laut ÖAMTC außerdem bis Ende Juli komplett gesperrt.

Auch Nassfeldpass gesperrt

Besonders unangenehm: Zeitgleich ist derzeit auch der Nassfeldpass (B90) von Sperren betroffen. Wer während der Nachtsperren über die Grenze nach Italien fahren möchte, muss daher eine „äußerst großräumige Umfahrung“ in Kauf nehmen, so der ÖAMTC.

Dauerhafte Lösung weiter offen

Auch wenn die Straße wieder geöffnet ist, ist das Kapitel Plöckenpass noch lange nicht abgeschlossen. Die italienische Straßenbehörde ANAS investierte bisher rund 25 Millionen Euro in die Absicherung der gefährdeten Felsbereiche. Experten warnen jedoch weiterhin vor möglichen neuen Felsabgängen. Deshalb wird sowohl in Kärnten als auch in Friaul weiterhin über langfristige Lösungen diskutiert. Im Gespräch sind unter anderem ein Scheiteltunnel sowie eine zusätzliche touristische Verbindungsstraße entlang einer historischen Römerroute.