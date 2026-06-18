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Das Bild auf 5min.at zeigt Dejan Zukic.
Dejan Zukic geht in seine Heimat zurück.
Wolfsberg/Novi Sad
18/06/2026
Wechsel offiziell

WAC-Star Zukic zieht’s zurück nach Novi Sad

Was 5 Minuten bereits vor Wochen berichtet hatte, ist nun offiziell: Dejan Zukic verlässt den WAC und kehrt zu seinem Jugendverein nach Serbien zurück.

von Markus Krücken Das Foto auf www.5min.at zeigt Markus Krücken, Online Redakteur.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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Was 5 Minuten Ende Mai bereits exklusiv angekündigt hatte, ist nun offiziell: Dejan Zukic geht nach Serbien zurück! Zu seinem Jugendklub, woher er im Sommer 2024 ins Lavanttal gekommen war. „Deki“ steht vor einem Wechsel nach Serbien!“ heißt es am Donnerstag morgen vom Bundesligisten.  Und weiter: „Dejan Zukic hat sich bereits mit dem serbischen Erstligisten FK Vojvodina Novi Sad geeinigt.  Nach einem erfolgreich absolvierten Medizincheck wird der Serbe das Wolfsrudel verlassen und sich seinem Jugendverein anschließen.  Danke, Deki, für deinen Einsatz, deine Leidenschaft und viele besondere Momente im Wolfsrudel!  Wir wünschen dir für deine sportliche und private Zukunft alles Gute.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 11:23 Uhr aktualisiert
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