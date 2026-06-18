Diese Kärntner Schüler sind Österreichs Finanz-Champions

Sich mit seinem Finanzwissen gegen rund 6.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich durchzusetzen, ist eine reife Leistung. Umso größer ist die Freude an zwei Kärntner Mittelschulen: Die MS Völkermarkt und die MS Kühnsdorf landeten bei einer österreichweiten Bildungschallenge auf dem Siegerpodest.

Gold für Völkermarkt, Bronze für Kühnsdorf

Bei der sogenannten „Mastercard Finanzchallenge“, die gemeinsam von Mastercard und dem DaVinciLab organisiert wurde, konnten Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Monaten Punkte sammeln. Im Mittelpunkt der Challenge standen Finanzthemen, die für Jugendliche auch im Alltag wichtig sind: Wie geht man verantwortungsvoll mit Geld um? Wie funktionieren digitale Zahlungen? Und welche Chancen und Risiken bringt die digitale Welt mit sich? Am Ende durfte sich die Klasse 4A der Mittelschule Völkermarkt über den ersten Platz freuen. Die 4C der Mittelschule Kühnsdorf belegte Rang drei. Platz zwei ging an eine Schule aus Oberösterreich. Stephan Knaus, Lehrer an der MS Völkermarkt, erklärt: „Wir sind sehr stolz darauf, den ersten Platz gewonnen zu haben. Solche Erfolge zeigen den Kindern, dass sich Engagement, Ausdauer und Leistung lohnen.“

6.000 Jugendliche machten mit

Nach Angaben der Veranstalter nahmen österreichweit rund 6.000 Schülerinnen und Schüler an der Bildungsinitiative teil. Die besten Klassen wurden nun beim Mastercard Innovation Forum in Wien ausgezeichnet. Vertreter der Kärntner Schulen nahmen dort Urkunden, Pokale und weitere Preise entgegen, die ihnen von Michael Brönner, Country Manager bei Mastercard Austria, überreicht wurden. Zu gewinnen gab es unter anderem Eintrittskarten für Spiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. „Die große Motivation und das Engagement der Schülerinnen und Schüler zeigen, wie gerne sich junge Menschen mit diesen Themen auseinandersetzen, wenn man ihnen altersgerechte Möglichkeiten dafür gibt“, so Brönner.