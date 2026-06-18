„Monaco der Alpen“ bebt: Darum pilgern gerade Tausende Autofans an den Wörthersee

In Velden am Wörthersee läuft das 26. Internationale Sportwagen-Festival. Bis Sonntag verwandeln über hunderte Luxus-Boliden mit insgesamt 100.000 PS die Region in ein PS-Paradies. Wir haben die Highlights.

In Velden dröhnen wieder die Motoren! Das legendäre Sportwagen-Festival verwandelt die Wörthersee-Region aktuell in ein automobiles Mekka. Tausende begeisterte Fans pilgern diese Woche bereits nach Kärnten, um das exklusive Aufgebot zu bestaunen. Hannes Markowitz, Geschäftsführer der Veldener Tourismus Gesellschaft, lieferte uns direkt vom Hotspot ein exklusives Stimmungsupdate. Und eines ist klar: Die Stimmung ist absolut gigantisch!

©5 Minuten | Wer Sportwagen liebt … ©5 Minuten | … sollte rasch nach Velden kommen! ©5 Minuten | Zahlreiche Marken und Modelle … ©5 Minuten | … gilt es zu bestaunen!

70 Millionen Euro auf den Straßen Veldens

„Velden wird ja oft als das Monaco der Alpen bezeichnet“, erklärt Markowitz stolz. „Das internationale Sportwagentreffen trägt ganz viel zu dieser mondänen Rolle bei, die wir seit vielen Jahren innehaben. Für uns als Tourismusregion und für die lokalen Betriebe ist dieses Festival der größte Wirtschaftsfaktor im gesamten Sommertourismus.“ Präsentiert werden 300 bis 400 seltene Sportwagen aus zehn Nationen, die gemeinsam auf über 100.000 PS kommen. Der Gesamtwert der Boliden liegt bei rund 70 Millionen Euro! Zu den absoluten Megastars vor dem Schlosshotel gehört der seltene Mercedes-AMG ONE – ein Hypercar für rund 3,5 Millionen Euro, von dem weltweit nur 275 Stück existieren. Auch Schmuckstücke wie der Bugatti Veyron oder der Porsche 918 Spyder bringen die Augen der Fans zum Leuchten.

©KK Er brennt für den Motorsport und sorgt immer wieder für ein Megaevent am Wörthersee: Heribert Kasper am Bild mit VTG-Boss Hannes Markowitz

Ein großes „Danke“ an Heribert Kasper

Ein besonderes Anliegen ist Markowitz der Dank an den bekannten Initiator des PS-Spektakels: „Heribert Kasper ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Er brennt für den Motorsport, bringt aber gleichzeitig eine enorme Bescheidenheit mit und ist extrem zugänglich für die Gäste. Mit seinem großen Sportwagen-Herzen hat er das Festival zu einer Marke mit enormer internationaler Strahlkraft gemacht. Ein riesiges Dankeschön an ihn!“

Das empfiehlt der Tourismus-Chef

Wer die PS-Boliden hautnah erleben und den unverkennbaren Sound hören möchte, sollte laut Hannes Markowitz neben vielen anderen Hotspots, vor allem diese Highlights rot im Kalender anstreichen:

Freitag & Samstag (ab 16 Uhr): Große, moderierte Fahrzeugpräsentationen direkt im Bereich der Seecorner beim Schlosshotel. Heribert Kasper stellt hier die exklusivsten Raritäten persönlich vor.

Samstag (ab 17 Uhr): Das musikalische Mega-Highlight im Rosengarten des Schlosshotels Velden! Bei der „Welcome to Velden“-Party sorgt kein Geringerer als Weltstar DJ Antoine gemeinsam mit DJ Tom Novy und DJ Marvin Alois für ausgelassene Stimmung. Rund 1.500 Gäste werden zu diesem Kultevent erwartet.

Perfekt gebucht: Kärnten im Ausnahmezustand

Wer kurzentschlossen für das Event nach Velden kommen möchte, dem empfiehlt der Tourismuschef übrigens die entspannte Anreise mit der Bahn: „Die Züge aus der Steiermark fahren im Stundentakt direkt an den Wörthersee, man ist in einer knappen Stunde in Velden und kann das Event perfekt mit einem Badetag verbinden.“ Rechtzeitig planen lohnt sich allerdings: Rein touristisch gesehen ist Velden für das Wochenende so gut wie restlos ausgebucht!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 14:42 Uhr aktualisiert