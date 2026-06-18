Unglaubliche 99 % Erfolgsquote! Das Geheimnis hinter Kärntens schlausten Nachmittagskindern

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Während das österreichische Schulsystem immer wieder in der Kritik steht, wird in Kärnten klammheimlich ein echtes Bildungswunder gefeiert.

Unglaubliche 99 Prozent (also fast jedes einzelne Kind) haben den Aufstieg in die nächste Klasse geschafft! Doch hinter diesem Riesenerfolg steckt kein Zufall, sondern ein treuer Schutzengel mit einem riesigen Herz für die Region. Für tausende Schüler in Kärnten haben die wohlverdienten Sommerferien begonnen. Zeit zum Durchatmen, Spielen und Eisessen. Doch während die Kids die Schultaschen in die Ecke pfeffern, blickt die Caritas Kärnten auf ein Schuljahr der Superlativen zurück. In ihren neun „Lerncafés“ wurde ein Erfolg eingefahren, der selbst Experten staunen lässt: Fast alle Kinder haben das Klassenziel erreicht!

Das emotionale Geheimnis der Lerncafés

Eines dieser Kinder ist der achtjährige David. Fragt man ihn, was er in den Ferien am meisten vermissen wird, antwortet er wie aus der Pistole geschossen: „Meine Freunde und die Lernbetreuerinnen!“ Genau hier liegt das Geheimnis: In den Lerncafés geht es nicht um sturen, trockenen Unterricht. Hier wird gelacht, geholfen und das Selbstvertrauen gestärkt. Und: Es gibt jeden Tag eine gesunde, ausgewogene Jause. Denn mit leerem Magen lernt es sich bekanntlich schlecht. Doch so ein Erfolg ist teuer und genau hier kommt der große Held dieser Geschichte ins Spiel.

©Dietmar Wajand

Der 270.000-Euro-Geldregen: Ein echter „Glücksstifter“ packt an

Dass knapp 250 Kinder in ganz Kärnten diese Chance überhaupt bekommen (übrigens völlig unabhängig vom Geldbeutel ihrer Eltern), ist der Privatstiftung Kärntner Sparkasse zu verdanken. Sie fackelte nicht lange und verwandelte den wirtschaftlichen Erfolg der Bank in pures Glück für die nächste Generation. Mit einer Sofort-Spende von 90.000 Euro für dieses Jahr und weiteren 180.000 Euro für die kommenden zwei Jahre sichert die Stiftung die Zukunft der Lerncafés langfristig ab! Eine stolze Gesamtsumme von mehr als einer Viertelmillion Euro, die direkt bei den Kindern ankommt.

„Als Eigentümerin der Kärntner Sparkasse AG kann die Privatstiftung den wirtschaftlichen Erfolg dort wirken lassen, wo er entstanden ist, nämlich bei den Menschen in Kärnten“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Dr. Johann Lintner stolz.

Gleiche Chancen für ALLE Kinder

Für die Vorstände Mag. Siegfried Huber und Mag. Hans Schönegger ist diese gigantische Unterstützung eine absolute Herzensangelegenheit. Ihr Credo: Jedes Kind verdient die gleichen Zukunftschancen, egal wie viel die Eltern verdienen. Caritas-Direktor Mag. Ernst Sandriesser ist sichtlich gerührt von so viel Rückhalt und dankt der Privatstiftung für die langjährige, treue Partnerschaft. Dank dieser großen Hilfe können David und seine Freunde im Herbst wieder in ein sicheres, positives Lernumfeld zurückkehren.

Du kannst auch zum Helden werden!

Das Beste an diesem Kärntner Bildungswunder: Jeder kann ein Teil davon werden. Da die Lerncafés vom Ehrenamt leben, sucht die Caritas für den Herbst dringend freiwillige Lernhelfer. Wer nur zwei Stunden pro Woche am Nachmittag Zeit hat und Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern will, kann sich direkt unter freiwillig@caritas-kaernten.at melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 15:24 Uhr aktualisiert