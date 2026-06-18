Große Trauer in Rosegg: „Martina war die Seele der Keltenwelt“

Sie engagierte sich über viele Jahre in der Kommunalpolitik und machte die Keltenwelt Frög weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Nun hat Martina Zeleny ihre Augen für immer geschlossen.

Die langjährige Kommunalpolitikerin und Kulturvermittlerin Martina Zeleny ist nach längerer Krankheit im Alter von 57 Jahren verstorben. Das teilten die SPÖ Rosegg und die SPÖ Kärnten am Donnerstag (18. Juni) mit. Zeleny war über viele Jahre hinweg eine prägende Persönlichkeit in ihrer Heimatgemeinde. Von 2015 bis 2021 gehörte sie dem Gemeinderat an, zudem war sie mehrere Jahre als Gemeindevorständin tätig. In verschiedenen Ausschüssen setzte sie sich insbesondere für Kultur, Tourismus, Sport und Umweltbelange ein.

„Liebe Freundin und Seele der Keltenwelt“

Weit über die Politik hinaus wurde die studierte Germanistin und Historikerin vor allem durch ihr Engagement für die Keltenwelt Frög bekannt. Die SPÖ Rosegg zeigt sich vom Tod der Kulturvermittlerin tief betroffen und bezeichnete sie in einem Facebook-Beitrag als „liebe Freundin, festen Bestandteil und Seele der Keltenwelt“. Und auch Roseggs Vizebürgemeister Michael Waldher nimmt traurig von seiner langjährigen Weggefährtin Abschied: „Mit ihrem Wissen, ihrer Leidenschaft und ihrer Beharrlichkeit hat sie ein kulturelles Aushängeschild geschaffen, das heute weit über Kärnten hinaus Anerkennung findet“, erklärt er.

SPÖ Kärnten trauert

Und auch über die Grenzen Roseggs hinaus herrscht Betroffenheit. SPÖ-Landesgeschäftsführer David Pototschnig nimmt Abschied von einer „außergewöhnlichen Frau, die mit großer Leidenschaft für ihre Überzeugungen eingetreten ist“. Er spricht ihrer Familie und vor allem ihrem Sohn Florian sein Mitgefühl aus und erklärt: „Ihr Engagement, ihre Herzlichkeit und ihre Beharrlichkeit werden uns fehlen.“