Kärntner Polizei gibt neue Details zu Zug-Kollision bekannt

Heute kam es zu einem Unglück auf der Bahnstrecke beim Bahnhof Lind/Rosegg. Eine Frau lenkte ihr Auto auf den Bahnsteig, wie die Polizei nun mitteilt.

Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Donnerstag zu einem Verkehrsunfall entlang der Bahnstrecke zwischen Föderlach und Velden am Wörthersee. Ein Zug ist mit einem unbemannten Fahrzeug kollidiert. Seit dem Unfall, der sich zu Mittag ereignete, war die Bahnstrecke für die Dauer der Bergung des Autowracks vollständig gesperrt. Nun gibt die Polizei neue Details bekannt.

Zufahrt zum Bahnsteig irrtümlich für Einbahnstraße gehalten

Eine 79-jährige Frau lenkte ihr Auto auf der Dueler Straße in Lind ob Velden in Richtung Bahnhof Lind/Rosegg. „Dabei habe sie die Zufahrt zum Bahnsteig 1 irrtümlich für eine Einbahnstraße gehalten, die zu einer Eisenbahnüberführung führe“, so vonseiten der Polizei. In weiterer Folge habe sie ihr Fahrzeug auf den Bahnsteig gelenkt, wobei das Auto mit der Vorderachse von diesem abkam und mit der Front in den Gleisbereich ragte.

Fahrzeug 400 Meter mitgeschleift

Die Frau verließ daraufhin ihren Wagen und versuchte, einen herannahenden Zug durch Winken auf die Gefahrenstelle aufmerksam zu machen, heißt es weiter. Als sie bemerkte, dass der Zug nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte, begab sie sich in das Bahnhofsgebäude in Sicherheit. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung und Abgabe eines akustischen Warnsignals kollidierte der Zug mit dem Fahrzeug und schleifte dieses rund 400 Meter mit.

Vier Feuerwehren mit 34 Einsatzkräften vor Ort

Das unter der Lokomotive in Brand geratene Fahrzeugwrack konnte nach Freigabe der Gleisanlage durch den Notfallkoordinator von den eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden. Im Zug befanden sich 86 Personen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die mit den Beteiligten durchgeführten Alkotests verliefen negativ. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Lind ob Velden, Rosegg, Velden und Wernberg mit insgesamt 34 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen. Die Gleise waren von circa 11.41 Uhr für die Dauer der Bergung des Wracks für den gesamten Zugverkehr gesperrt, teilen die Beamten abschließend mit.

©klagenfurt_elite Heute kollidierte ein Zug mit einem Auto bei Lind ob Velden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 17:50 Uhr aktualisiert