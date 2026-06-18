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Fellner und Kaiser im Duo
Der neue Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner ist zum ersten Mal in dieser Funktion bei der Konferenz aller Landeshauptleute, die derzeit in Innsbruck stattfindet.
Fellner war aber nicht allein, auch sein Vorgänger im Amt, Peter Kaiser, ist dabei. Er wird von seinen Amtskollegen offiziell verabschiedet. Wie übrigens auch der Salzburger Ex-LH Haslauer. Fellner kam so nebenbei auch nicht mit leeren Händen. Als Hinweis auf die überragende Qualität der Kärntner Seen überreicht Fellner einen Kärntner Wasserkrug an den Tiroler Landeshauptmann Mattle, der derzeit ja die LH – Konferenz leitet. Aber natürlich waren auch die Sparpläne der Bundesregierung Thema bei der Landeshauptleute-Konferenz.
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