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Das Bild auf 5min.at zeigt die Landesoberhäupter bei der Landeshauptleute Konferenz in Innsbruck.
Ups, da stehen ja zehn Landeshauptleute... Aber es gibt doch nur neun Bundesländer. Das Rätsels Lösung: Ex-Landeshauptmann Peter Kaiser wurde verabschiedet, Wilfried Haslauer, Ex- LH von Salzburg auch. Und Burgenlands Hans-Peter Doskozil fehlt. So geht die Rechnung wieder auf.
Kärnten/Tirol
18/06/2026
Konferenz

Fellner und Kaiser im Duo

Der neue Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner ist zum ersten Mal in dieser Funktion bei der Konferenz aller Landeshauptleute, die derzeit in Innsbruck stattfindet.

von Fritz Kimeswenger Das Foto auf www.5min.at zeigt Mag. Fritz Kimeswenger aus dem Politik Ressort.
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Fellner war aber nicht allein, auch sein Vorgänger im Amt, Peter Kaiser, ist dabei. Er wird von seinen Amtskollegen offiziell verabschiedet. Wie übrigens auch der Salzburger Ex-LH Haslauer. Fellner kam so nebenbei auch nicht mit leeren Händen. Als Hinweis auf die überragende Qualität der Kärntner Seen überreicht Fellner einen Kärntner Wasserkrug an den Tiroler Landeshauptmann Mattle, der derzeit ja die LH – Konferenz leitet. Aber natürlich waren auch die Sparpläne der Bundesregierung Thema bei der Landeshauptleute-Konferenz.

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