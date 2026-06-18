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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Wörthersee.
In Kärnten wird es am Freitag heiß und sonnig.
Kärnten
18/06/2026
Wetterprognose

Bis zu 33 Grad: Kärnten startet heiß in das Wochenende

Am Freitag sorgt ein Hochdruckgebiet in Kärnten für überwiegend sonniges und sehr heißes Sommerwetter. Erwartet werden bis zu 33 Grad.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(56 Wörter)
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„Die Gewittergefahr bleibt sehr gering, am ehesten ist im Bereich der westlichen Gebirgszüge Kärntens ein lokales abendliches Wärmegewitter nicht ganz ausgeschlossen“, heißt es von den Wetterexperten der Geosphere Austria. Es wird schwül-heiß und die Höchstwerten liegen meist zwischen 30 und 33 Grad.

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