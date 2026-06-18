Bis zu 33 Grad: Kärnten startet heiß in das Wochenende

Am Freitag sorgt ein Hochdruckgebiet in Kärnten für überwiegend sonniges und sehr heißes Sommerwetter. Erwartet werden bis zu 33 Grad.

„Die Gewittergefahr bleibt sehr gering, am ehesten ist im Bereich der westlichen Gebirgszüge Kärntens ein lokales abendliches Wärmegewitter nicht ganz ausgeschlossen“, heißt es von den Wetterexperten der Geosphere Austria. Es wird schwül-heiß und die Höchstwerten liegen meist zwischen 30 und 33 Grad.