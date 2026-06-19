Tödlicher Unfall auf der A2: Lenkerin (31) krachte in LKW

Ein Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn nahm am Donnerstagabend ein tödliches Ende. Eine 31-jährige Lenkerin hatte ein Stauende übersehen und kollidierte mit dem Heck des stehenden LKW.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstag im Lavanttal.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstag im Lavanttal.

Eine Staubildung auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien nahm am Donnerstagabend ein folgenschweres Ende. Eine 31-jährige Frau krachte aus bislang unbekannter Ursache in das Heck eines stehenden LKW. Der Lenker aus Litauen hatte kurz zuvor auf dem ersten Fahrstreifen angehalten.

Jede Hilfe kam zu spät

„Trotz unverzüglich eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte die Notärztin nur noch den Tod der 31-Jährigen feststellen“, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Freitagmorgen mit. Neben den Beamten der Autobahnpolizei Wolfsberg, standen auch der Rettungsdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bad St. Leonhard, Wolfsberg, Preitenegg und Pack im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 07:24 Uhr aktualisiert