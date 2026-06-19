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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeifahrzeug.
Zu dem Vorfall kam es am Donnerstagabend im Bezirk St. Veit an der Glan.
Bezirk St. Veit an der Glan
19/06/2026
Polizei ermittelt

Mann (34) soll Nachbarin attackiert und gewürgt haben

Ein 34-jähriger Mann steht in Verdacht, seine 59-jährige Nachbarin körperlich attackiert, gewürgt und bedroht zu haben. Der Mann wurde festgenommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Am Donnerstagabend soll ein 34-Jähriger seine Nachbarin körperlich angegriffen, gewürgt und bedroht haben. „Die 59-Jährige wurde dabei nicht offensichtlich verletzt, begab sich jedoch mit dem Rettungsdienst zur Abklärung möglicher Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt“, heißt es vonseiten der Polizei, die nun gegen den Tatverdächtigen ermittelt.

Festnahme

„Er wurde zur sofortigen Vernehmung auf die Polizeiinspektion verbracht“, stellen die Beamten fest. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach der Befragung des Opfers und weiterer Zeugen dürfte sich der Verdacht wohl erhärtet haben. Die Staatsanwaltschaft ordnete nämlich die Einlieferung des 34-Jährigen in die Justizanstalt Klagenfurt an. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

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