Hitzegewitter im Anmarsch: Starkregen, Sturm und Hagel in Kärnten

Ein heftiges Gewitter hielt Kärntens Feuerwehren am Donnerstag auf Trab. In den nächsten Tagen drohen erneut Starkregen, Sturm und Hagel, weshalb die Wetterdienste bereits erste Warnungen ausgesprochen haben.

Mehrere Freiwillige Feuerwehren standen am Donnerstag im Einsatz, nachdem eine Gewitterzelle über Kärnten gezogen war. Im Bereich der Gemeinde Wernberg sind mehrere Bäume umgestürzt, unter anderem auf ein Carport in der Ortschaft Trabenig. In Bodensdorf haben heftige Sturmböen einen Baum regelrecht entwurzelt. Zudem wurde eine Stromleitung in Ossiach in Mitleidenschaft gezogen.

©FF Wernberg | In Kärnten kam es am Donnerstag zu mehreren Feuerwehr-Einsätzen. ©FF Bodensdorf – Tschöran | Grund war eine heftige Gewitterzelle. ©FF Ossiach | Bäume stürzten auf ein Carport, eine Stromleitung wurde beschädigt.

Was macht dir bei solchen Sommergewittern am meisten Sorgen? Der Hagel: Ich habe Angst um mein Auto, die Pflanzen oder das Dach. Der Starkregen: Hoffentlich bleibt der Keller trocken und die Straßen frei. Der Sturm: Wegen umstürzender Bäume oder herumfliegender Gegenstände. Nichts davon: Ich mag Gewitter eigentlich ganz gerne und bleibe einfach drinnen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Ruhe vor dem nächsten Sturm

Mit den Temperaturen steigt auch in den kommenden Tagen die Gefahr von kräftigen Hitzegewittern. Zumindest am Freitag bleibt die Wahrscheinlichkeit aber sehr gering. Das versichern die Meteorologen der Geosphere Austria. Am ehesten könnte es im Bereich der westlichen Gebirgszüge Kärntens zu einem abendlichen Wärmegewitter kommen. Für Samstag wurde wiederum eine gelbe Unwetterwarnung von dem Wetterdienst ausgerufen.

Starkregen, Sturm und Hagel

„In labil-geschichteter Luft bilden sich am Samstagnachmittag und -abend teils kräftige Wärmegewitter aus“, stellen die Experten fest. Neben Starkregen sind auch Sturmböen und Hagel möglich. Im weiteren Tagesverlauf ziehen vereinzelte Gewitter auch in das Klagenfurter Becken. Ähnlich sieht das David Kaufmann von Tauernwetter: „Bereits ab der Mittagszeit bilden sich über den Bergen Quellwolken, aus denen im weiteren Verlauf verbreitet Regenschauer und kräftige Gewitter entstehen“, führt er aus.

Wetterdienste warnen

Aus dem Warnlagebericht der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) ist ebenfalls zu entnehmen, dass es am Samstag teils zu kräftigen Hitzegewittern kommt. „Dabei besteht lokal Unwettergefahr durch große Regenmengen in kurzer Zeit und Hagel. Auch Sturmböen können dabei sein.“ Laut der Geosphere Austria kann es infolgedessen zu überfluteten Straßen und Kellern kommen. Auch kleinere Muren können nicht ausgeschlossen werden. Zudem warnen die Experten vor herumwirbelnden Gegenständen aufgrund von Sturmböen.