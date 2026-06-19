Vierteljahrhundert voller Emotionen: Kärntner Tanzschule feiert Riesen-Jubiläum

Was vor genau einem Vierteljahrhundert als mutige Vision begann, ist heute eine absolute Erfolgsgeschichte und eine der bekanntesten Tanzschulen der gesamten Region. Die Valeina Dance Academy feiert ihr 25-jähriges Bestehen und zelebriert es morgen Samstag, dem 20. Juni 2026! Das Team blickt auf unzählige Trainingsstunden, Schweiß, Tränen der Freude und unvergessliche Bühnenmomente zurück. „Genau diese besondere Mischung möchten wir gemeinsam mit unserem Publikum feiern“, freut sich das Team der Academy auf das Mega-Event.

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Von Ballett bis Breakdance: Ein echtes Show-Spektakel!

Ab 16.00 Uhr startet man im Kultursaal Arnoldstein mit voller Energie. Rund 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Dance-Standorte Arnoldstein und Nötsch haben in den letzten Wochen und Monaten mit Hochdruck trainiert. Das Ergebnis: Ein wahres Feuerwerk der Tanzkunst in insgesamt 25 einzigartigen Choreografien! Dabei wird garantiert für jeden Geschmack etwas geboten, denn die Show liefert einen spektakulären Querschnitt durch fast alle Tanzstile: Von klassischem Ballett über rhythmischen Stepptanz und gefühlvollen Modern Dance bis hin zu urbanem Hip-Hop und atemberaubender Akrobatik ist alles dabei.

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Exklusiver Vorgeschmack auf die Weltmeisterschaft!

Ein absolutes Highlight, das man so schnell nicht wieder zu sehen bekommt, sind die aktuellen Meisterschaftsgruppen der Academy. Die erfolgreichen Turnierteams bringen genau jene Wettbewerbsprogramme auf die Bühne, mit denen sie bereits große Erfolge feiern konnten. Für die Kärntner Tanz-Stars ist es die ultimative Generalprobe: Nur eine Woche später stehen sie beim internationalen World Dance Contest auf der ganz großen Weltbühne. Die Besucher in Arnoldstein bekommen morgen also exklusive Weltklasse-Performances zu sehen! Die Jubiläumsshow verspricht ein Fest für die ganze Familie voller Emotionen, Beats und Gänsehautmomente.

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Wann: Samstag, 20. Juni 2026, Beginn: 16.00 Uhr

Samstag, 20. Juni 2026, Beginn: 16.00 Uhr Wo: Kultursaal Arnoldstein

Kultursaal Arnoldstein Ticket-Vorverkauf: HEUTE Freitag von 14.00 bis 19.00 Uhr direkt im Kultursaal Arnoldstein.

HEUTE Freitag von 14.00 bis 19.00 Uhr direkt im Kultursaal Arnoldstein. Tageskasse: MORGEN Samstag ab 15.00 Uhr geöffnet.

Alle weiteren Details zur Veranstaltung gibt es auf der Valeina Dance Academy Schulstart Service Seite.