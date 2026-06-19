Schließungspläne für Hermagors Bezirksgericht sorgen für Verunsicherung

Die Diskussion über die Schließung des Bezirksgerichts sorgt in Hermagor für Verunsicherung. Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Hanns Stattmann fordert daher eine sorgfältige Prüfung der regionalwirtschaftlichen Folgen.

Wie berichtet, verkündete Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) am Donnerstag die organisatorische Zusammenlegung mehrerer Kärntner Bezirksgerichte. Betroffen ist auch jenes in Hermagor. Dies sorgt für große Verunsicherung, wie Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Hanns Stattmann betont: „Hermagor verfügt über das einzige Bezirksgericht im gesamten Bezirk. Eine Schließung würde bedeuten, dass Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen für zahlreiche Angelegenheiten künftig weite Wege in Kauf nehmen müssten. Das ist nicht mit anderen Bezirken vergleichbar, in denen mehrere Gerichtsstandorte innerhalb desselben Bezirks bestehen.“

Wer starke Regionen will, muss auch die notwendigen Strukturen vor Ort erhalten. Bezirksstellenobmann Hanns Stattmann

WK-Obmann setzt sich für Erhalt der Infrastruktur ein

Der Bezirk Hermagor sei aufgrund seiner geografischen Lage und Topografie ohnehin mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Umso wichtiger sei es, vorhandene Infrastruktur zu erhalten. „Wir diskutieren seit Jahren darüber, wie wir Arbeitsplätze, Kaufkraft und Lebensqualität in den Regionen sichern können. Gleichzeitig erleben wir immer wieder, dass Einrichtungen Schritt für Schritt aus den Bezirken abgezogen werden“, übt Stattmann Kritik und fordert, dass bei Reformüberlegungen berücksichtigt werden müsse, welche Auswirkungen sie auf die Regionen haben.

Forderung: „Auswirkungen prüfen“

„Effizienz darf nicht ausschließlich aus Sicht zentraler Verwaltungsstandorte betrachtet werden, sondern muss auch die Erreichbarkeit und die Lebensrealität der Menschen in den Bezirken berücksichtigen“, so der Obmann. Der Vertreter der Bezirksstelle Hermagor spricht sich abschließend dafür aus, „die regionalwirtschaftlichen Auswirkungen einer möglichen Schließung des Bezirksgerichts Hermagor sorgfältig zu prüfen und die besonderen Rahmenbedingungen bei allen Entscheidungen zu berücksichtigen.“