Wieder besenderte Wölfe am Weg nach Kärnten?

Gleich drei mit Sendern bestückte Wölfe der Universität Belluno sind in Norditalien zu Forschungszwecken unterwegs. Einer - „Mirco“ - wurde inzwischen im Zillertal in Tirol geortet. Die anderen könnten den Weg nach Kärnten wählen.

Der Fall der vergifteten Gänsegeier im Lesachtal und der Abschuss des besenderten Wolfes „Andre“ im Mölltal – wir berichteten – löst unter den Wissenschaftlern wie auch Tierschützer Besorgnis aus. Bei „Andre“ der von der Universität Udine betreut wurde gingen wichtige Daten, um näheres über das Verhalten und Bewegungen von Wölfen zu erfahren, für immer verloren.

Ärger über Wolfs-Abschuss groß

„Uns werde zwar vom Land zugesichert, dass besenderte Wölfe geschont werden, gebracht hat es nichts. Er wurde bei erster Gelegenheit getötet“, bedauert man beim Tierschutzverein Austria. Das passierte, obwohl die Jägerschaft in Kärnten wegen der ständigen Funkverbindung mit Udine immer über den ungefähren Aufenthalt des Wolfes informiert war. Rein zufällig und unbeabsichtigt, wie blauäugig versichert wurde. „Aber der Sender wurde dann wenigstens nach Udine zurückgebracht“, so ein empörter Mitarbeiter der Universität wo man immer noch über einen Schadensersatz nachdenkt. Schließlich wurde mit einem Schuss ein nicht billiges wissenschaftliches Projekt zerstört.

Giftköder ausgelegt?

Nun droht den nächsten Tieren gar, bei Einwechselung nach Kärnten, vergiftet zu werden. „Bitte bleibt in Italien, möchte man den Tieren am liebsten zurufen“, so die Grazer Biologin Monika Schertler. Urlauber haben schon reagiert. Nach den Vergiftungen der Gänsegeier – die Köder waren, so der dringende Verdacht, ausgelegt um Wölfe zu töten – gab es dementsprechende Reaktionen im Internet. Sogar Gäste aus Deutschland sagten ihren Urlaub ab, um nicht bei Wanderungen in vergifteten Wäldern in Kärnten unterwegs zu sein. Bleihältig sind sie jedenfalls schon, und wenn man in den Jagdkreisen unterwegs ist hört man, die Jägerschaft rüstet schon auf, um bald den Abschuss des „Jubiläumswolfes“ zu feiern. Den Fünfziger.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 13:34 Uhr aktualisiert