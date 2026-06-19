Aktion „Schultasche für einen guten Zweck“ startet wieder in Kärnten

Die Initiative „Schultasche für einen guten Zweck“ sammelt auch 2026 wieder gut erhaltene Schultaschen für Familien in Kärnten. Die Abgabe ist ab sofort beim Hilfswerk Kärnten möglich.

Mit dem herannahenden neuen Schuljahr stehen viele Familien in Kärnten erneut vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Um hier gezielt zu helfen und Kinder bestmöglich zu unterstützen, setzt die „Lobby für Kinder – Kinderrettungswerk Kärnten“ in Kooperation mit dem Hilfswerk Kärnten ihre erfolgreiche Initiative „Schultasche für einen guten Zweck“ auch im Jahr 2026 fort.

Schultasche soll mehrere Jahre begleiten

Bereits zum siebenten Mal werden im Rahmen dieser Aktion gebrauchte, aber gut erhaltene Schultaschen gesammelt und an Familien weitergegeben, die sich die Anschaffung einer neuen Tasche nur schwer leisten können. „Eine hochwertige Schultasche begleitet Kinder oft mehrere Jahre. Gerade beim Wechsel in eine höhere Schulstufe werden viele Modelle aussortiert, obwohl sie noch voll funktionstüchtig und in ausgezeichnetem Zustand sind. Diese können anderen Kindern einen wertvollen Start ins neue Schuljahr ermöglichen“, betont Susanne Hager, Vorsitzende der Lobby für Kinder.

20 Prozent Preisnachlass

Wer also eine gut erhaltene Schultasche für den guten Zweck weitergeben möchte, kann diese ab sofort von Montag bis Donnerstag jeweils zwischen 9 und 12 Uhr abgeben. Die Annahmestellen befinden sich im Sozialservice des Hilfswerk Kärnten in der Adlergasse 1 in Klagenfurt sowie in sämtlichen Bezirksstellen des Hilfswerks. Ab August stehen die gesammelten Modelle dann im Klagenfurter Sozialservice für bedürftige Familien zur kostenlosen Abholung bereit. Auch für die Spende selbst gibt es einen Bonus: Kundinnen und Kunden, die dort eine Schultasche für die Aktion abgeben, erhalten beim Kauf einer neuen Schultasche einen Preisnachlass von 20 Prozent.