Verein warnt Hundebesitzer vor Giftködern in Kärnten und Osttirol

Nach den Giftfunden im Lesachtal wird zur Vorsicht gemahnt. Hundebesitzer in Kärnten und Osttirol sollten ihre Tiere wegen ausliegender Giftköder derzeit nicht unbeaufsichtigt laufen lassen.

Eine behördliche Bestätigung, ob tatsächlich ein Wolf Ziel der Vergiftung war, liegt derzeit jedoch noch nicht vor.

Eine behördliche Bestätigung, ob tatsächlich ein Wolf Ziel der Vergiftung war, liegt derzeit jedoch noch nicht vor.

Im Fall der vergifteten Gänsegeier im Lesachtal weisen neue Analysen darauf hin, dass die Giftköder ursprünglich ausgelegt wurden, um Wölfe zu töten – wir haben berichtet. Aufgrund dieser Erkenntnisse warnt der Verein „Wölfe in Österreich“ nun Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer bei Wanderungen und Freizeitaufenthalten in Kärnten und Osttirol vor den Gefahren durch illegale Giftstoffe in der Natur.

Gezielte Giftanschläge?

Wie der WWF und BirdLife Österreich auf Basis neuer Analysen des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) berichten, wurde in den Mägen von zumindest drei der Vögel Fleisch Rotwild-Fleisch nachgewiesen. „Die neuen Erkenntnisse erhärten den Verdacht auf einen gezielten Giftanschlag gegen geschützte Wildtiere. Rotwild zählt zur Hauptbeute von Wölfen, die wiederholt Ziel von Vergiftungen gewesen sind. Daher liegt der Verdacht nahe, dass auch im Lesachtal Wölfe getroffen werden sollten“, sagt WWF-Expertin Christina Wolf-Petre. Die betroffenen Gänsegeier hatten zuvor von einem Rotwildkadaver gefressen, es besteht somit die Vermutung, dass die Vögel nicht das primäre Ziel der Aktion waren, sondern die Köder ursprünglich gegen große Beutegreifer gerichtet sein könnten. Eine behördliche Bestätigung, ob tatsächlich ein Wolf Ziel der Vergiftung war, liegt derzeit jedoch noch nicht vor.

©Michael Kurz Im Fall der vergifteten Gänsegeier im Lesachtal weisen neue Analysen darauf hin, dass die Giftköder ursprünglich ausgelegt wurden, um Wölfe zu töten.

Aufpassen beim Wandern

Unabhängig vom eigentlichen Ziel der Täter rückt der Vorfall die akuten Gefahren in den Fokus, die für Haustiere ausgehen. Der Verein „Wölfe in Österreich“ warnt Personen, die derzeit mit ihren Hunden in der Region Kärnten und Osttirol unterwegs sind, vor weiteren möglichen Giftködern und vergifteten Kadavern. „Wer Giftköder auslegt, gefährdet nicht nur geschützte Wildtiere. Auch Hunde können beim Kontakt mit vergifteten Kadavern oder Giftködern innerhalb kürzester Zeit schwer erkranken oder verenden. Viele Menschen verbringen derzeit ihren Urlaub oder ihre Freizeit mit ihren Hunden in Kärnten und Osttirol. Gerade deshalb halten wir es für wichtig, auf diese Gefahr aufmerksam zu machen“, erklärt Gerald Friedl, Obmann des Vereins.

Verhaltensempfehlungen für Hundebesitzer Aufsicht gewährleisten: Hunde möglichst nicht unbeaufsichtigt laufen lassen.

Aufnahme verhindern: Die Aufnahme von Kadavern, Fleischresten oder unbekannten Gegenständen konsequent unterbinden.

Schnelles Handeln im Ernstfall: Bei Verdacht auf eine Vergiftung unverzüglich tierärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Meldepflicht einhalten: Verdächtige Funde auf keinen Fall berühren und umgehend den zuständigen Behörden melden.

Schwere Umweltkriminalität

Abschließend betont der Verein, dass illegale Vergiftungen weder Wildtiermanagement noch Konfliktlösung darstellen, sondern Umweltkriminalität. Da Giftköder unkontrolliert wirken, können sie zahlreiche Tierarten treffen und stellen somit auch für Hunde sowie andere Haustiere ein erhebliches Risiko dar.