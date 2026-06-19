Aufregung um Online-Bewertung: Kärntner Wirt reagiert auf Kritik im Netz

Ein Gast gab einem Kärntner Wirt nach einer Abweisung um 19 Uhr nur einen Stern. Der Betrieb reagierte in den sozialen Medien und wünscht sich mehr Fairness und Verständnis.

Wer schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht hat, zum Beispiel in einem Restaurant, dem ist sicher schon einmal der Satz „Die bekommen keine gute Bewertung von mir“ eventuell durch den Kopf gegangen, oft aus Frustration, welche nur Minuten andauerte und nicht durchgesetzt wurde. Ein aktueller Fall aus Kärnten zeigt nun jedoch, welche Folgen solche Frust-Bewertungen für Betriebe haben können.

„An unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen“

Eine derartige Erfahrung musste zuletzt der Bachlwirt in Seeboden am Millstätter See machen. „Wir haben gestern eine Bewertung mit einem Stern bekommen, welche wieder einmal zeigt, wie sehr man eigentlich davon abhängig ist, welches Empfinden ein Mensch in gewissen Situationen hat. Diese Person hat nur geschrieben, dass die Küche nicht mehr in der Lage gewesen ist um 19 Uhr zusätzlich noch zwei Gäste mehr zu bekochen und hat deshalb nur einen Stern gegeben“, schilderte der Bachlwirt. Was den Gästen vermutlich nicht klar war: „An dem betreffenden Tag sind kurzfristig zwei Mitarbeiter ausgefallen. Gleichzeitig war unser Restaurant stark besucht. Auch wenn wir stets bemüht sind, jeden Gast bestmöglich zu bewirten, gibt es Situationen, in denen wir aus Qualitäts- und Organisationsgründen an unsere Kapazitätsgrenzen stoßen“, schildert das Unternehmen.

Gehst du oft in Restaurants essen? Ja, das ist ein Luxus, den ich mir gerne und oft gönne Nein, ist mir zu teuer Manchmal, aber zu oft kann ich mir das nicht leisten Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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„Lasst euch nicht unterkriegen“

So war für das Restaurant klar, dass jene Bewertung nicht die tatsächliche Leistung widerspiegelt: „Wer eine öffentliche Bewertung abgibt, sollte sich bewusst sein, dass diese erhebliche Auswirkungen auf einen Betrieb und dessen Mitarbeiter haben kann.“ Dennoch zeigt sich das Unternehmen kritikfähig, denn „natürlich passiert das eine oder andere Mal ein Fehler, weil eben Menschen arbeiten. Wir akzeptieren selbstverständlich konstruktive Kritik und lernen daraus. Gleichzeitig wünschen wir uns Fairness und Verständnis dafür, dass auch in der Gastronomie unerwartete Herausforderungen wie Personalausfälle auftreten können.“ In den Kommentaren bekam das Unternehmen haufenweise Rückendeckung für die Reaktion. Viele Nutzer sprachen Mut zu, darunter ein Kommentar: „Lasst euch nicht unterkriegen! Ihr macht eure Arbeit super!“