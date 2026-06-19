Verkehrslage um den Gardasee: Das soll sich künftig ändern

Das hohe Verkehrsaufkommen in Norditalien beeinträchtigt Einwohner und Urlauber gleichermaßen. Ein neues Mobilitätsprojekt soll die Ströme am Gardasee nun erstmals umfassend analysieren.

In einer mehrjährigen Analysephase, an der auch die Universitäten Padua und Brescia mitwirken, werden die Verkehrsströme systematisch erfasst und bestehende Schwachstellen untersucht.

In einer mehrjährigen Analysephase, an der auch die Universitäten Padua und Brescia mitwirken, werden die Verkehrsströme systematisch erfasst und bestehende Schwachstellen untersucht.

Die Verkehrslage rund um den Gardasee betrifft längst nicht mehr nur die einheimische Bevölkerung, sondern schmälert auch teilweise das Erlebnis der Urlauber vor Ort. Weil der Druck durch den Tourismus und den Zuwachs an Einwohnern die Lebensqualität sowie die lokalen Dienstleistungen zunehmend beeinträchtigt, greifen drei Provinzen nun gemeinsam ein.

Bessere Verbindungen

Ihr übergreifendes Mobilitätsprojekt setzt an einem klaren Punkt an und hat das Ziel, weniger Stau, bessere Lebensqualität und ein Modell mit Signalwirkung weit über den Gardasee hinaus zu schaffen. Wie „Südtirol News“ berichtet, soll das Problem nicht länger durch isolierte, rein lokale Maßnahmen gelöst werden. Die Beteiligten setzen stattdessen auf eine großflächige Strategie, die den Verkehr auf den Straßen, den Schienen und den Wasserwegen enger und effizienter miteinander vernetzt.

Universitäten beteiligt

Der konkreten Umsetzung geht jedoch eine gründliche Vorbereitung voraus. In einer mehrjährigen Analysephase, an der auch die Universitäten Padua und Brescia mitwirken, werden die Verkehrsströme systematisch erfasst und bestehende Schwachstellen untersucht. Auf Basis dieser wissenschaftlich erarbeiteten Szenarien wird im nächsten Schritt geprüft, welche Investitionen sinnvoll sind und wo entsprechende Fördermittel beantragt werden können.