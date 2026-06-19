„Als Trinkwasser nicht geeignet“: Werte in Kärntner Leitungswasser überschritten

Die Wassergenossenschaft Döbriach warnt aktuell vor dem Konsum von Leitungswasser. Aufgrund einer Überschreitung mikrobiologischer Parameter entspricht das Wasser derzeit nicht den gesundheitlichen Anforderungen.

Für die betroffenen Haushalte gibt es jedoch eine klare Handlungsempfehlung, um die Nutzung des Wassers im Alltag vorübergehend zu überbrücken.

Für die betroffenen Haushalte gibt es jedoch eine klare Handlungsempfehlung, um die Nutzung des Wassers im Alltag vorübergehend zu überbrücken.

In einer dringenden Mitteilung wendet sich die Genossenschaft mit einer wichtigen Information an alle Wasserbezieher. Das Leitungswasser im gesamten Netz weist momentan Verunreinigungen auf, weshalb umgehende Vorsichtsmaßnahmen geboten sind. Das „Trinkwasser aus dem Leitungsnetz der Trinkwasserversorgungsanlage WG Döbriach hat derzeit den mikrobiologischen Parameterwert überschritten und ist daher als Trinkwasser nicht geeignet“, wie die Genossenschaft berichtet.

„Nicht geeignet“

Für die betroffenen Haushalte gibt es jedoch eine klare Handlungsempfehlung, um die Nutzung des Wassers im Alltag vorübergehend zu überbrücken. Es kann „nach mindestens 3 Minuten langem Kochen bis auf Widerruf als Trinkwasser verwendet werden“, heißt es im Schreiben.

Freigabe soll folgen

Die Genossenschaft arbeitet am Problem, eine Entwarnung wird erfolgen, sobald die gesetzlichen Vorgaben wieder vollumfänglich erfüllt sind. „Bei Vorliegen einer einwandfreien Trinkwasserqualität nach der Trinkwasserverordnung werden Sie wieder informiert“, heißt es abschließend im Schreiben von Obmann Michael Ertler, welcher auf eine Anfrage von 5 Minuten bislang nicht erreichbar war.