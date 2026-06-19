„Sowas Deppertes“: Gernot Kulis brachte Pool-Besitzer zur Weißglut

Mit einem gefälschten Anruf der Stadtwerke brachte der Comedian Gernot Kulis einen Lavanttaler um den Verstand. Das Poolwasser solle für das Auto des Bürgermeisters herhalten.

Der bekannte Comedian Gernot Kulis aus St. Paul im Lavanttal hat wieder zugeschlagen und seine Kärntner Heimat ins Visier genommen. Seit Jahren jagt er Ahnungslose am Telefon ins Bockshorn – diesmal traf es einen Pool-Besitzer im Lavanttal. Anlass dafür war die Wasserknappheit im Frühjahr, vielerorts reagierten Gemeinden mit Beschränkungen was Poolbefüllungen angeht.

„Sowas Deppertes hab ich noch nie gehört“

Kulis gab sich bei dem Telefonat als Angestellter der Wolfsberger Stadtwerke aus und tischte dem Mann eine Geschichte auf: Wegen akuter Wasserknappheit sei eine neue Verordnung in Kraft getreten, weshalb das private Schwimmbecken sofort leergepumpt werden müsse, ein Techniker sei spätesten am Abend bei ihm. Als der Comedian dann auch noch behauptete, dass das Poolwasser für die Autowäsche des Bürgermeisters gebraucht werde, platzte dem Angerufenen der Kragen. Seine lautstarke Reaktion: „Sowas Deppertes hab ich ja überhaupt noch nie gehört.“ Kurz darauf beendete der Lavanttaler abrupt das Gespräch.

Bereits 190.000 Aufrufe

Der Clip der Aktion, den Kulis als Facebook-Reel teilte, entwickelte sich rasch zum viralen Hit und verzeichnete bis zum Freitagnachmittag bereits knapp 190.000 Aufrufe. Für den geschockten Pool-Besitzer gab es kein böses Erwachen, das Wasser blieb selbstverständlich im Pool.