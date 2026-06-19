Matura in Kärnten: Hohe Erfolgsquoten mit kleinen „Schönheitsfehlern“

Kärntens Maturanten glänzen mit knapp 98 Prozent Erfolgsquote. Trotz etwas weniger Bestnoten in Mathematik, Deutsch und Englisch blieben negative Beurteilungen an AHS und BHS eine Ausnahme.

Für Kärntens Maturantinnen und Maturanten fällt die Bilanz der diesjährigen Reifeprüfungen äußerst erfreulich aus. Die jüngsten Daten der Bildungsdirektion zeigen, dass der absolute Großteil der rund 2.500 Absolventinnen und Absolventen Grund zum Feiern hat. Unabhängig von Fach oder Schultyp liegt die Erfolgsquote im gesamten Bundesland bei knapp 98 Prozent.

Mehr negative Beurteilungen in Mathematik

Beim Blick auf die Details der Gymnasien fällt allerdings ein kleiner Dämpfer im Fach Mathematik auf. Mit einer Quote von 13,1 Prozent bei den Bestnoten belegt Kärnten im österreichweiten Vergleich den letzten Platz. Zudem gab es mit 1,9 Prozent geringfügig mehr negative Beurteilungen als im Jahr zuvor. In den Fächern Deutsch und Englisch verzeichnete der Jahrgang ebenfalls ein leichtes Minus bei den Einsen.

BHS mit identem Bild

Sorgen wegen schlechter Noten gab es dort jedoch kaum: Die Durchfallquote war mit 0,3 Prozent in Deutsch und lediglich einem Prozent in Englisch verschwindend gering. Ein fast identisches Bild zeichnet sich an den Kärntner BHS ab. Auch hier stand das aktuelle Prüfungsjahr im Zeichen von weniger Bestnoten, was sich insbesondere im Fach Englisch bemerkbar machte. Die Zahl der negativen Noten blieb aber auch in diesem Schultyp minimal, in der angewandten Mathematik scheiterten 1,9 Prozent der Angetretenen.