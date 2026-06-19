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/ ©Jakub Sisulak/Pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer.
Die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet über den Unfall.
Villach(-Land)
19/06/2026
Verkehrsunfall

Nach Auffahrunfall am Wurzenpass: Zwei Motorräder gerieten in Brand

Am Wurzenpass kollidierten zwei Motorradfahrer aus Deutschland. Beide Zweiräder fingen Feuer. Die Biker wurden dabei leicht verletzt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Am Freitag gegen 13:30 Uhr war ein 25-jähriger deutscher Motorradfahrer auf der Wurzenpassstraße in Richtung Slowenien unterwegs, als er sein Tempo drosselte. Ein gleichaltriger Landsmann, der ebenso auf seinem Motorrad direkt dahinter fuhr, bemerkte das Manöver zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck des vorausfahrenden Zweirads.

Motorräder fingen Feuer

Durch die Wucht des Aufpralls stürzten beide Fahrer. Kurz darauf fingen beide Motorräder auf der Straße Feuer. Die Beteiligten und Ersthelfer reagierten jedoch schnell und konnten die Flammen selbstständig löschen. Beide Motorradlenker kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Villach gebracht.

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