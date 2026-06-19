Nach Auffahrunfall am Wurzenpass: Zwei Motorräder gerieten in Brand

Am Freitag gegen 13:30 Uhr war ein 25-jähriger deutscher Motorradfahrer auf der Wurzenpassstraße in Richtung Slowenien unterwegs, als er sein Tempo drosselte. Ein gleichaltriger Landsmann, der ebenso auf seinem Motorrad direkt dahinter fuhr, bemerkte das Manöver zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck des vorausfahrenden Zweirads.

Motorräder fingen Feuer

Durch die Wucht des Aufpralls stürzten beide Fahrer. Kurz darauf fingen beide Motorräder auf der Straße Feuer. Die Beteiligten und Ersthelfer reagierten jedoch schnell und konnten die Flammen selbstständig löschen. Beide Motorradlenker kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Villach gebracht.