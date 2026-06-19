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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Einbrecher, einen Kindergarten und einen Bäcker.
Die Landespolizeidirektion Kärnten berichtete über die Vorfälle.
St. Veit an der Glan
19/06/2026
Diebstahl

Einbrecher räumten Kindergärten und Bäckerei in St. Veit an der Glan aus

In St. Veit an der Glan gab es eine Einbruchsserie in drei Kindergärten, eine Bäckerei und die Friedhofsverwaltung. Die Täter sind bislang unbekannt. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Eine nächtliche Einbruchsserie hat in St. Veit an der Glan für erhebliche Unruhe gesorgt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen bislang unbekannte Täter in mehrere Objekte im Stadtgebiet ein.

Beute und Schaden noch unklar

Im Visier der Kriminellen standen dabei insgesamt drei Kindergärten, eine Bäckerei sowie ein Verwaltungsgebäude des Friedhofs. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen, wie hoch die finanzielle Beute und der entstandene Sachschaden sind, lässt sich aktuell noch nicht exakt beziffern.

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