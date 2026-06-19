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/ ©TiKo - das TierschutzKompetenzzentrum Kärnten
Das Bild auf www.5min.at zeigt ausgesetzte Wellensittiche.
Ein Blick auf die gefundenen Tiere.
Kärnten
19/06/2026
Schockierender Fund

„Wir sind geschockt“: Wellensittiche in Kärnten wie Müll entsorgt

Dass „ungewollte“ Tiere oft an Orten landen, wo sie nicht hingehören, ist nichts Neues. Dennoch sind manche Funde immer wieder schockierend, wie auch am Donnerstag in Kärnten.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(148 Wörter)
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„Gestern Abend zeigte sich einer Mitarbeiterin der Tierrettung Kärnten bei einem Einsatz ein erschreckendes Bild: Insgesamt acht Wellensittiche waren einfach auf einer Müllinsel vor den Papiertonnen abgestellt worden, der Käfig spärlich eingerichtet, Futter und Zubehör achtlos danebengeworfen“, erklärt das Tierschutz Kompetenzzentrum Kärnten – kurz TiKo – in den sozialen Medien. Ein Tier hat den Aufenthalt nicht überlebt, die anderen sieben erholen sich im TiKo aktuellvon dem Schock.

„Aussetzen muss nicht sein“

Das TiKo erinnert auch bei diesem Fall einmal mehr: „Das Aussetzen von Tieren ist strafbar“ und ergänzt: „Bitte wendet euch an uns! Auch wenn die Tierheime überfüllt sind, findet sich immer eine gemeinsame Lösung! Es gibt private Pflegestellen, Interessenten und, und, und… Aussetzen muss nicht sein – Tiere sind Lebewesen und sollten so etwas niemals erleben müssen.“

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