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Bild auf 5min.at zeigt einen Alkomaten.
Nach einem Unfall auf der B99 Katschbergstraße wurde ein 56-jähriger Pkw-Lenker ausgeforscht. Ein Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung.
Spittal an der Drau
19/06/2026
Verkehrsunfall

Alkolenker verursacht Unfall und fährt weiter, Führerschein abgenommen

Ein 56-jähriger Pkw-Lenker verursachte auf der B99 einen Unfall und fuhr weiter. Die Polizei stellte später eine schwere Alkoholisierung fest.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Ein Verkehrsunfall auf der B99 Katschbergstraße hat am Freitagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 17:10 Uhr war ein 56-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Spittal an der Drau in Richtung Spittal unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und dadurch einen Unfall verursachte. Ohne anzuhalten setzte der Mann seine Fahrt fort.

Schwere Alkoholisierung

„Während am Fahrzeug des Unfallverursachers kein Schaden entstand, kollidierte eine Motorradlenkerin mit einem Linienbus. Verletzt wurde dabei niemand“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten den 56-Jährigen ausforschen. Ein an seiner Wohnadresse durchgeführter Alkomattest verlief positiv und ergab eine schwere Alkoholisierung. Die Polizei nahm dem Mann den Führerschein ab. Er wird angezeigt.

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