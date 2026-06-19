Unfall auf der B106: Lenker stark alkoholisiert, Auto überschlug sich

Ein alkoholisierter Autofahrer baute am Freitag auf der B106 einen Unfall. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und überschlug sich. Der Lenker erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Am Abend des 19. Juni lenkte ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau seinen PKW auf der B106 Mölltalstraße von Spittal an der Drau kommend in Fahrtrichtung Winklern. Nach seinen Angaben kam er infolge von Aquaplaning rechts von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei.

Auto überschlug sich, Lenker stark alkoholisiert

In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Fahrerseite zum Stillstand. Der Lenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in das BKH Lienz gebracht. Ein beim Lenker durchgeführter Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und er wird angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 22:06 Uhr aktualisiert