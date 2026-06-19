36 Grad und Gewittergefahr: Das erwartet Kärnten am Samstag

Kärnten startet sonnig und hochsommerlich ins Wochenende. Am Nachmittag steigt jedoch die Gewittergefahr, lokal sind kräftige Regenschauer möglich.

Bei Temperaturen von bis zu 36 Grad sind am Nachmittag Regenschauer und Gewitter zu erwarten.

Bei Temperaturen von bis zu 36 Grad sind am Nachmittag Regenschauer und Gewitter zu erwarten.

In Kärnten hält das hochsommerliche und weitaus sonnige Wetter auch am Samstag weiter an. Zu Beginn des Tages präsentiert sich der Himmel über dem gesamten Bundesland noch wolkenlos und strahlend blau.

Regenschauer und Gewitter

Im Laufe des späteren Vormittags bilden sich jedoch erste Quellwolken, die sich in den Nachmittagsstunden verdichten und an Größe zunehmen. „Infolgedessen gehen oft Regenschauer und Gewitter nieder, zeitweise kann es auch kräftig regnen“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Lediglich im äußersten Osten sowie im Rheintal ist voraussichtlich mit trockenem Wetter zu rechnen.

30 bis 36 Grad

Abseits von möglichen Gewitterzellen bleibt der Wind im Allgemeinen schwach. Während die Temperaturen in den frühen Morgenstunden zwischen 14 und 21 Grad liegen, steigen sie im Tagesverlauf auf Höchstwerte von 30 bis 36 Grad, wobei die Spitzenwerte im Osten des Landes erreicht werden.