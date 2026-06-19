Skip to content
Region auswählen:
/ ©Manuel Gruber
Foto auf 5min.at zeigt einen Blitz über der Villacher Innenstadt.
Bei Temperaturen von bis zu 36 Grad sind am Nachmittag Regenschauer und Gewitter zu erwarten.
Kärnten
19/06/2026
Wetterprognose

36 Grad und Gewittergefahr: Das erwartet Kärnten am Samstag

Kärnten startet sonnig und hochsommerlich ins Wochenende. Am Nachmittag steigt jedoch die Gewittergefahr, lokal sind kräftige Regenschauer möglich.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(148 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

In Kärnten hält das hochsommerliche und weitaus sonnige Wetter auch am Samstag weiter an. Zu Beginn des Tages präsentiert sich der Himmel über dem gesamten Bundesland noch wolkenlos und strahlend blau.

Regenschauer und Gewitter

Im Laufe des späteren Vormittags bilden sich jedoch erste Quellwolken, die sich in den Nachmittagsstunden verdichten und an Größe zunehmen. „Infolgedessen gehen oft Regenschauer und Gewitter nieder, zeitweise kann es auch kräftig regnen“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Lediglich im äußersten Osten sowie im Rheintal ist voraussichtlich mit trockenem Wetter zu rechnen.

30 bis 36 Grad

Abseits von möglichen Gewitterzellen bleibt der Wind im Allgemeinen schwach. Während die Temperaturen in den frühen Morgenstunden zwischen 14 und 21 Grad liegen, steigen sie im Tagesverlauf auf Höchstwerte von 30 bis 36 Grad, wobei die Spitzenwerte im Osten des Landes erreicht werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: