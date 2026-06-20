Technologie-Upgrade: Wasserrettung Kärnten rüstet Drohnengruppe auf

Die Österreichische Wasserrettung (ÖWR) Kärnten baut ihre Einsatzkapazitäten weiter aus. Um künftig noch schneller und effizienter zu Such- und Rettungseinsätzen im gesamten Bundesland ausrücken zu können, erhält die spezialisierte Drohnengruppe des Landesverbandes ein eigenes Einsatzfahrzeug.

Drohnen als wichtiger Bestandteil

In den vergangenen Jahren haben sich Drohnen zu einem wichtigen Instrument moderner Einsatzorganisationen entwickelt, da sie Einsatzkräfte effektiv bei der Suche nach vermissten Personen, bei der Lageerkundung in schwer zugänglichem Gelände sowie bei zahlreichen weiteren Rettungseinsätzen unterstützen. Um die Einsatzbereitschaft dieser spezialisierten Einheit weiter zu stärken, wurde nun ein eigenes Fahrzeug in Dienst gestellt. Landesleiter Markus Bräuhaupt betont die Bedeutung dieser Neuerung: „Die Drohnentechnologie ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil moderner Such- und Rettungseinsätze. Mit dem neuen Fahrzeug können wir Drohnen, technische Ausrüstung und Einsatzkräfte noch schneller zum Einsatzort bringen. Dadurch stärken wir unsere Einsatzbereitschaft und können unsere ehrenamtliche Arbeit für die Sicherheit der Kärntner Bevölkerung noch wirkungsvoller wahrnehmen.“

©Ricardo Martinho (Autohaus Aichlseder)

„Freuen uns, dieses Projekt zu unterstützen“

Ermöglicht wird die Modernisierung durch die Unterstützung des Autohauses Aichlseder, welches der Drohnengruppe einen vollelektrischen BYD Atto 3 zur Verfügung stellt. Maximilian Aichlseder, Geschäftsführer des Autohauses, begründet das Engagement seines Unternehmens wie folgt: „Als regional verwurzeltes Unternehmen ist es uns wichtig, Organisationen zu unterstützen, die täglich einen wertvollen Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung leisten. Die Drohnengruppe der Wasserrettung Kärnten verbindet ehrenamtliches Engagement mit modernster Technologie und innovativen Einsatzmethoden. Wir freuen uns daher besonders, dieses Projekt unterstützen zu können“. Der vollelektrische BYD Atto 3 wird künftig landesweit bei Einsätzen, Übungen und Veranstaltungen der Wasserrettung Kärnten genutzt. Er sichert den raschen Transport von Drohnen, technischer Ausrüstung sowie Einsatzkräften und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Professionalisierung der Drohneneinheit.