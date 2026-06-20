Auf Kärntner Bauernhof: Pferde wurden vergiftet

Der Fall um einen Bauernhof im Bezirk St. Veit an der Glan spitzt sich dramatisch zu. Seit Jahren reißen die schweren Vorwürfe wegen mutmaßlicher Tierquälerei nicht ab.

Tierschützer sprechen offen von einem handfesten Skandal und Behördenversagen, während Anrainer und Gemeindebürger über unhaltbare Zustände klagen. Neben Kühen leben und starben auf dem Kärntner Hof auch zahlreiche Pferde. Vor rund zwei Wochen musste sich der betroffene Landwirt schließlich vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: Tierquälerei, Nötigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt.

Pferde wurden vergiftet

Nun hat der ohnehin schon völlig verfahrene Fall eine unerwartete Wendung genommen. Wie die Bezirkshauptmannschaft (BH) St. Veit bestätigt, brachte eine Obduktion der verstorbenen Tiere ein Ergebnis: Sie wurden vergiftet, berichtet die Krone. Um welches Gift es sich genau handelt, wie viele Tiere betroffen sind und wer dahinterstecken könnte, bleibt vorerst ein Rätsel. Die Behörden hüllen sich mit Verweis auf das laufende Verfahren in Schweigen.

Keine Voraussetzungen für Tierabnahme

Nach heftiger Kritik weist die BH St. Veit unterdessen alle Vorwürfe eines Behördenversagens strikt von sich. Der Betrieb sei in den vergangenen Jahren von insgesamt fünf verschiedenen Amtstierärzten engmaschig kontrolliert worden. Die rechtlichen Voraussetzungen für eine behördliche Abnahme der Tiere laut Tierschutzgesetz seien zu keinem Zeitpunkt gegeben gewesen.

Kärntner Landtag wollte Tiere wegnehmen

Damit erteilt die Bezirkshauptmannschaft auch dem Kärntner Landtag eine klare Absage. Alle dortigen Parteien hatten noch vor Prozessbeginn in einem einstimmigen Beschluss gefordert, dem Bauern die Tiere wegzunehmen. Während das Verfahren läuft, ruht der Fall im Hintergrund nicht: Zuletzt rückten die Behörden zu bau- und naturschutzrechtlichen Kontrollen auf dem Hof an. Dieser Einsatz verlief laut Angaben immerhin ohne Zwischenfälle. Es gilt im Fall der Vergiftung derzeit dennoch die Unschuldsvermutung.