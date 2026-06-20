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/ ©Wasserrettung St. Andrä im Lavanttal
Bild auf 5 Minuten zeigt die Lavanttaler Wasserrettung
Ein Mann drohte gestern Abend in einem Kärntner See zu ertrinken.
St. Anrdäer See
20/06/2026
Lebensrettung

Schwimmer verlor im See das Bewusstsein und drohte zu ertrinken

Freitagabend, gegen 18 Uhr, wurde die Lavantaler Wasserrettung zum St. Andräer See gerufen. Ein Schwimmer hatte im See das Bewusstseinv erloren und drohte zu ertrinken.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Am Freitag, 19. Juni, hatte die Wasserrettung St. Andrä im Lavanttal ihre jährliche Dienstbesprechung. Während dieser wurde sie zu einem Ertrinkungsunfall am St. Andräer See gerufen. Ein Schwimmer erlitt im Wasser einen medizinischen Notfall und verlor das Bewusstsein.

Schnell reagiert

Seine Schwimmhilfe verhinderte glücklicherweise ein komplettes Untergehen. Durch die schnelle Reaktion der Kassenkraft wurden der Bademeister und die anwesenden Rettungsschwimmer alarmiert. Zusammen konnte der Schwimmer auf den Steg geborgen und bis zum Eintreffen des Notarztes medizinisch versorgt werden.

Im Einsatz:

  • 21 Wasserretter
  • Rotes Kreuz
  • Notarzt
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