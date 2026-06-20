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/ ©Montage: BMI/ Pachauer/ Pixabay
Bild auf 5min.at zeigt zwei Polizisten vor einem Unfallwrack.
Zu einem Unfall kam es heute auf der A10.
A10/Paternion
20/06/2026
Samstagfrüh

Auf A10: Sekundenschlaf verursachte Unfall

In den früheren Samstagmorgenstunden kam eine Autofahrerin auf der A 10 rechts von der Fahrbahn ab. Sie und ihr Mann wurden bei dem Unfall verletzt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Eine 52-jährige Deutsche kam am 20. Juni 2026 gegen 5.50 Uhr mit ihrem PKW auf der Tauernautobahn, A 10, im Bereich Paternion, Fahrtrichtung Villach, rechts von der Fahrbahn ab. Sie meint, es war aufgrund von Sekundenschlaf.

Beide verletzt

Die Frau touchierte die dortige Leitschiene, querte die Fahrbahn und prallte dann noch in die linke Leitschiene. Die Lenkerin und ihr 56 Jahre alter Ehemann erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurden von der Rettung in das KH Spittal/Drau gebracht.

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